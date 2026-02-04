Nữ hành khách để quên túi xách chứa nhiều trang sức vàng ở sân bay Phú Bài

Ngày 4/2, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Huế cho biết các lực lượng thuộc đơn vị đã xác minh, trao trả tài sản bị thất lạc tại sân bay Phú Bài cho một nữ hành khách.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 3/2, chị H.T.L. (SN 1999, trú tại thành phố Huế) đi cùng con nhỏ từ TPHCM về Huế trên chuyến bay VJ310.

Lực lượng chức năng tại sân bay Phú Bài trao trả tài sản cho nữ hành khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến sân bay Phú Bài, trong lúc chờ đón xe về nhà, nữ hành khách để quên túi xách màu đen, bên trong chứa nhiều tài sản gồm 1 lắc tay, đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, cùng giấy biên nhận nhẫn cưới của cơ sở kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của hành khách, các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Công an thành phố Huế đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh chủ sở hữu và làm thủ tục trao trả toàn bộ tài sản cho người để quên.