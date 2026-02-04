Một CSGT ở Thái Nguyên bị tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Cao Ngạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h45 cùng ngày, tại quốc lộ 1B, đoạn đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P.V.).

Thời điểm trên, 2 xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm tại khu vực có lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, một trong 2 nạn nhân là cán bộ CSGT.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.