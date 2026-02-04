Nỗi xót xa của chủ vườn bị phá hoại hơn 1.200 gốc hoa ly trước Tết ở Hà Nội

Chưa đầy nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoa ly của anh Trần Ngọc Sướng (ở xã Mê Linh, Hà Nội) bị kẻ xấu phá hoại.

Đêm 30/1, hơn 1.200 gốc hoa ly chuẩn bị "xuất vườn", giao cho khách của vợ chồng anh Sướng đã bị chém, chặt nụ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Sướng cho hay mỗi một gốc ly được anh nhập về với giá khoảng hơn 20.000 đồng. Sau thời gian chăm sóc, anh dự kiến bán khoảng 35.000-40.000 đồng/gốc.

Với số hoa ly bị phá hoại, anh Sướng ước tính thiệt hại cả trăm triệu đồng. Con số cụ thể, theo anh Sướng, là khó để đánh giá. Bởi mỗi cành hoa ly ngoài giá nhập, còn là công sức của vợ chồng chủ vườn.

"Nhìn vườn hoa ly chăm sóc bao lâu nay bị chặt nham nhở, tôi không kìm được nước mắt. Ngày hôm đó, tôi không ăn uống gì, chỉ ngồi khóc ở ruộng, buồn vì công sức cả năm bị người ta phá hoại”, anh Sướng chia sẻ.

Theo anh Sướng, vườn hoa ly năm nay là lứa đẹp nhất trong 4 năm gia đình trồng loại hoa này để bán dịp Tết. Để có vườn ly như hiện tại, từ tháng 9/2025, vợ chồng anh đã mua khoảng 1,7 vạn củ giống nhập từ Hà Lan. Các củ giống được chọn lọc kỹ, ủ mầm rồi đưa ra ruộng trồng vào chậu (mỗi chậu 5 gốc).

Nhờ chăm sóc tỉ mỉ cùng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng, sau khoảng 5 tháng, vườn ly của gia đình anh Sướng đạt độ nở, sắc hoa đẹp nhất ngay trước Tết Nguyên đán.

Anh Sướng cho biết kẻ xấu không phá hết mà chặt rải rác vài bông ở mỗi chậu, mỗi luống một đoạn khiến cả vườn hoa trở nên nham nhở. Theo anh, khách đến thấy hoa bị hư hại thường không còn muốn mua, trong khi trước đó gia đình đã có nhiều khách đặt.

Hiện việc bán hoa gặp nhiều khó khăn và gia đình đã phải trả lại 20 triệu đồng tiền cọc cho những người đặt mua từ trước.

Cách vườn nhà anh Sướng vài chục mét là vườn hoa hồng cổ của em trai anh Sướng - anh Trần Ngọc Hưởng. Cũng trong đêm 30/1, 10 chậu hồng của anh Hưởng cũng bị chặt gốc.

Theo anh Sướng, mỗi chậu hồng được bán với giá 12-20 triệu đồng, trung bình là 15 triệu đồng. Thiệt hại của 10 chậu khoảng 150 triệu đồng, nếu tất cả các cây không thể phục hồi.

Như gốc cây hồng này, anh Sướng khẳng định cây sẽ chết, không thể cứu vãn.

Liên quan đến vụ việc, chỉ huy Công an xã Mê Linh cho biết công an xã đã vào cuộc điều tra và đang khẩn trương truy tìm nghi phạm gây án.