Kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh ở TPHCM từng có tiền án giết người

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ 36 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Chuyên án được PC04 xác lập từ vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do công an phường phát hiện, chuyển giao vào tháng 12/2025. Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng tập trung làm rõ nguồn cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng này.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/1, PC04 bắt giữ Trần Thị Hương Trang (SN 1991, ngụ phường Tân Thuận) và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Trần Thị Hương Trang - Trần Thanh Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, đến ngày 3/2, các tổ công tác thuộc PC04 đã bắt giữ và mời làm việc thêm 34 đối tượng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh có liên quan đến đường dây.

Cơ quan công an xác định Hoàng Phi Long (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây. Long có tiền án về tội Giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Phi Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đường dây còn có 3 đối tượng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một đối tượng có tới 4 tiền án liên quan ma túy. Điều này thể hiện tính chất nguy hiểm, manh động và chuyên nghiệp của nhóm tội phạm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.