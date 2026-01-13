Phá dỡ trạm thu phí như "lô cốt" chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm

Ngày 13/1, lực lượng chức năng đang huy động máy cẩu để phá dỡ các hạng mục công trình thuộc trạm thu phí Bỉm Sơn nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa). Trạm thu phí này do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa lắp đặt năm 2012, để hoàn vốn dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa cũ theo hình thức BOT.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động và bỏ hoang cho đến nay. Kể từ khi dừng hoạt động, trạm thu phí như "lô cốt" chắn ngang quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong ảnh là trạm thu phí bỏ hoang, được chụp vào thời điểm năm 2023.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào trưa 13/1, phần mái che của trạm thu phí đã được lực lượng chức năng tháo dỡ.

Nhóm công nhân phải sử dụng cần cẩu để tháo dỡ khung mái che bằng thép rộng hơn 1.000m2.

Một công nhân tại công trường cho biết, việc tháo dỡ trạm thu phí được triển khai khoảng 5 ngày qua. Trước mắt, mái che và các hạng mục phụ như buồng thu phí, cọc biển báo đã được tháo dỡ.

Tính đến chiều 13/1, còn 7 trụ bê tông phân làn trên quốc lộ 1A chưa được phá dỡ.

Các trụ bê tông cao hơn 1m sẽ được lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ, sau đó thảm nhựa đường để các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, lực lượng chức năng căng dây bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông.

Ở hai đầu trạm thu phí, lực lượng chức năng cắm thêm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Với phương án tổ chức phân luồng hợp lý, hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Vị trí trạm thu phí Bỉm Sơn (Ảnh: Google Maps).