Tây Ninh đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng làm đường Tân An - Bình Hiệp

Ngày 4/2, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, hội đồng thẩm định đã thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Đây là tuyến giao thông giữ vai trò chia tải cho quốc lộ 62, đã khai thác gần 30 năm và xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đề xuất, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến 9.318 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.180 tỷ đồng; phần còn lại dành cho xây dựng, quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các chi phí liên quan.

Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, giai đoạn 2031-2035 và các nguồn tăng thu hợp pháp khác.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai TP Tân An (Ảnh: An Huy).

Chủ đầu tư dự án gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cùng UBND phường Kiến Tường và UBND các xã Tân Tây, Thạnh Hóa, Mộc Hóa.

Dự án có chiều dài khoảng 62,7km, điểm đầu tại nút giao đường vành đai Tân An với ĐT.834B (xã Mỹ An), điểm cuối giao với ĐT.831 (xã Bình Hiệp). Tuyến đường đi qua phường Khánh Hậu, phường Kiến Tường và các xã Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp.

Giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, mỗi đường song hành 2 làn rộng 7m, nền đường rộng 10m; xây dựng các tuyến kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương, đường Vành đai 4 TPHCM thông qua quốc lộ N2 và tuyến kết nối cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp qua ĐT.831. Giai đoạn 2, dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với mặt cắt 10 làn xe.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp ở Tây Ninh đầu tư số tiền hơn 9.300 tỷ đồng (Ảnh: An Huy).

Đường Tân An - Bình Hiệp là một trong 6 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo UBND tỉnh, dự án khi hoàn thành sẽ tạo động lực kết nối trung tâm tỉnh với khu vực Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.