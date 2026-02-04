Vụ dòng nước đen ngòm từ bãi rác chảy ra biển: Tìm giải pháp xử lý

Ngày 4/2, đại diện Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Rù Rì. Tỉnh này sẽ đầu tư xây dựng 6 đập tràn bằng bê tông cốt thép dọc mương dẫn nước rỉ rác, mỗi đập cách nhau 130m. Trên tuyến mương sẽ hình thành 5 hồ sinh học kết hợp thực vật thủy sinh.

Tại mỗi hồ, ngoài thảm cây bụi tự nhiên hai bên bờ, sẽ bổ sung một số loài thủy sinh bản địa có khả năng phân hủy chất hữu cơ, sử dụng dinh dưỡng trong nước thải để sinh trưởng.

Bãi rác Rù Rì tại phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Phương án nêu rõ, do mương có độ dốc lớn, khi dòng chảy tràn qua các đập sẽ tăng cường tiếp xúc với ôxy, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý hiếu khí chất hữu cơ, hạn chế tác động ô nhiễm đến khu dân cư hạ lưu.

Chi phí đầu tư dự kiến gần 1,5 tỷ đồng; chi phí vận hành thử nghiệm 120 triệu đồng/tháng.

Về lâu dài, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đề xuất UBND tỉnh xem xét kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa, nhằm xử lý rác tồn đọng tại bãi Rù Rì, bãi chôn lấp Lương Hòa (giảm chi phí vận chuyển) và rác thu gom ở các khu vực phía Bắc tỉnh.

Nước rỉ từ bãi rác Rù Rì theo suối chảy ra biển gây ô nhiễm (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sau các đợt mưa lớn, nước rỉ từ bãi rác theo các suối cạn, mương thoát chảy về bãi biển gần cảng cá Vĩnh Lương (phường Bắc Nha Trang), gây mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường tại khu dân cư xung quanh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bãi rác Rù Rì hình thành từ năm 1980, là bãi rác lộ thiên với công nghệ xử lý lạc hậu, không có lớp lót đáy. Bãi rác này đã bị đóng cửa từ năm 2014 do không bảo đảm các điều kiện an toàn môi trường.

Hiện nay, nước rỉ từ bãi rác Rù Rì được thu gom và đưa về Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang), có công suất thiết kế 186m3/ngày. Tuy nhiên, lượng thu gom thực tế trung bình 216m3/ngày, cộng thêm nước mưa từ hai suối cạn thượng nguồn khiến trạm xử lý quá tải. Một phần nước thải chưa qua xử lý thoát ra ngoài, chảy theo suối ra biển, gây ô nhiễm.

Người dân địa phương đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm do nước rỉ từ bãi rác Rù Rì.