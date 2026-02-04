TPHCM có thêm 25ha công viên, mảng xanh để người dân chơi Tết

Tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ của UBND TPHCM diễn ra ngày 4/2, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, ngoài 9 khu đất trống đang được cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm, các đơn vị tiếp tục chỉnh trang thêm 4 khu đất để phục vụ người dân tham quan, vui chơi trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Sở Xây dựng đã phối hợp cùng phường Bến Thành, phường Sài Gòn chủ động làm việc với chủ đầu tư để vận động, tiếp tục chỉnh trang cho 4 khu đất, tổng diện tích khoảng 5ha. Ngoài ra, TPHCM sẽ hoàn thành 2 công viên để phục vụ người dân từ ngày 25 Tết gồm công viên số 1 Lý Thái Tổ và công viên nước Vũng Tàu với diện tích khoảng 20ha.

"Như vậy, trong Tết Nguyên đán năm nay, TPHCM có thêm khoảng 25ha công viên, cây xanh và không gian công cộng phục vụ người dân", ông Trần Quang Lâm nói.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm (Ảnh: Q.Huy).

Để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai đồng loạt nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong đó, ngày 15/1, TPHCM đã tổ chức khởi công nhiều dự án trọng điểm như Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến metro Tham Lương - Bến Thành.

Nhiều công trình khác tại TPHCM cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công gồm: hầm chui nút giao An Phú trên đường Mai Chí Thọ, công viên nước tại Vũng Tàu với quy mô khoảng 15ha. Một số dự án lớn tiếp tục được động thổ, khởi công ngay sau Tết Nguyên đán như cảng Cái Mép Hạ và tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Khu đất thực hiện dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trước đây được TPHCM cải tạo thành công viên phục vụ người dân (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, các công trình trọng điểm, cấp bách đang được chủ đầu tư nỗ lực tổ chức thi công xuyên Tết, tiêu biểu như dự án Vành đai 3 và cải tạo rạch Xuyên Tâm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đăng ký thêm các công trình để triển khai trong dịp Tết, qua đó tạo đà bứt phá ngay từ đầu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

“Với tinh thần các dự án trọng điểm, cấp bách phải được triển khai liên tục, không gián đoạn, các công trình metro, chống ngập và giao thông trọng điểm sẽ tổ chức thi công xuyên Tết. Các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ Tết cho công nhân đang làm việc trên công trường”, ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh.