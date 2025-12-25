Đồng Nai đề nghị tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Ngày 25/12, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC, chủ đầu tư) đề nghị tháo dỡ trạm thu phí T1 (Km10+778) và trạm thu phí T2 (Km28+450) trên quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 đã dừng thu phí từ giữa tháng 1/2023. Đến nay, trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác, nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và BVEC phối hợp, tổ chức tháo dỡ 2 trạm phí trên trước ngày 15/1/2026. Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực trạm thu phí, vừa đồng bộ với việc tháo dỡ trạm thu phí T3 quốc lộ 51 trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng đề nghị BVEC khẩn trương thực hiện tháo dỡ trạm thu phí T3 và phải hoàn thành gấp ngay trong tháng 12. Trường hợp đến hết ngày 31/12, nếu BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng TPHCM sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ trạm thu phí. Các vấn đề phát sinh có liên quan (nếu có), BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 dài 73km do BVEC làm chủ đầu tư, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay là TPHCM) đã dừng thu phí ở các trạm T1, T2, T3 khoảng 3 năm qua.