Tông vào xe hút bụi trên cao tốc, ô tô con nát đầu

Khoảng 10h50 ngày 4/2, tại km78 cao tốc Hạ Long - Móng Cái, đoạn qua xã Hải Hòa (Quảng Ninh), xảy ra tai nạn giữa ô tô con và xe hút bụi đang làm nhiệm vụ phía trước.

Cục CSGT cho biết, ô tô biển kiểm soát 30M-941.19 do tài xế P.T.A. (47 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái đã đâm vào đuôi xe hút bụi biển kiểm soát 14CD-000.07. Xe hút bụi do tài xế N.V.T. (61 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, Quảng Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Vụ va chạm khiến tài xế P.T.A. bị gãy tay và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vân Đồn cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt để cứu nạn và phân luồng giao thông. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.