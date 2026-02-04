Vợ chồng đại gia ở TPHCM trốn truy nã bị đề nghị 30 năm tù

Chiều 4/2, phiên tòa xét xử 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI, đơn vị trực thuộc Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ), cùng các đơn vị liên quan, bước vào phần tranh luận.

Theo đại diện VKS, tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với hồ sơ vụ án và chứng cứ đã thu thập, đủ căn cứ xác định việc truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Các kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

VKS nhận định, vì động cơ tư lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ trương, chính sách của Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín cơ quan quản lý, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Việc xử lý nghiêm theo pháp luật là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo Trần Nguyên Bình (44 tuổi), Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, vợ Bình), Trần Quốc Trung (cựu Giám đốc Công ty Trung Chính) và Đoàn Thị Huyền đang bỏ trốn, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét, ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, quá trình công tác có đóng góp nhất định cho xã hội.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Từ các phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung mức án 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn) về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Các bị cáo đồng phạm về tội Buôn lậu bị đề nghị mức án từ 4 đến 19 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ quản lý, VKS đề nghị: Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI) 8-9 năm tù; Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện) 9-10 năm tù; Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Riêng Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị 2-3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 doanh nghiệp, cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), chuyên nhập khẩu, phân phối các sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Nhằm thu lợi bất chính, các bị cáo tổ chức nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ nhiều quốc gia châu Âu từng có hoặc tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bò điên. Để hợp thức hóa hàng hóa, Bình và Nhung chỉ đạo làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y nước ngoài giả, khai gian nguồn gốc, chủng loại; đồng thời chi tiền cho các kiểm dịch viên nhằm được tạo điều kiện thông quan.