TPHCM tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 4/2, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, các đơn vị của sở và chính quyền địa phương đang triển khai tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 (địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Buổi làm việc có sự tham gia của công an, dân quân tự vệ và các đơn vị thuộc Sở Xây dựng, như: Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Phòng Kiểm tra chuyên ngành...

Các lực lượng huy động máy móc để tháo dỡ trạm thu phí T3 vào sáng 4/2 (Ảnh: CTV).

Như vậy, nhà chức trách TPHCM đã đơn phương tháo dỡ trạm thu phí T3, đúng như cảnh báo trước đó được gửi đến nhà đầu tư dự án. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc tháo dỡ được thực hiện sau khi rà soát kỹ các quy định pháp luật, đảm bảo căn cứ để thực hiện.

Việc tháo dỡ được căn cứ theo các quy định tại Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, trạm thu phí bỏ hoang, không còn sử dụng, nhưng vẫn án ngữ lòng đường được coi như "chướng ngại vật" gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai gây tai nạn.

Trước đó, BVEC đã không thực hiện bảo trì, sửa chữa kết cấu trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 qua địa bàn TPHCM, dẫn đến các hạng mục trụ đỡ, mái che... có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường để bảo đảm an ninh trong quá trình tháo dỡ trạm thu phí (Ảnh: CTV).

Sở Xây dựng TPHCM đã nhiều lần đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - doanh nghiệp BOT) chủ động tháo dỡ trạm thu phí T3. Sở thậm chí còn ra "tối hậu thư" khẳng định nếu BVEC không tự tháo dỡ trạm trước ngày 31/12/2025, nhà chức trách sẽ đơn phương tháo dỡ.

Tuy nhiên, suốt thời gian qua, BVEC không triển khai tháo dỡ trạm thu phí T3 như được yêu cầu. Doanh nghiệp này giữ quan điểm không dỡ trạm vì đó là tài sản đã thế chấp ngân hàng, thuộc thẩm quyền xử lý của phía ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng hối thúc Cục Đường bộ giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc của dự án BOT để thanh lý, chấm dứt hợp đồng.