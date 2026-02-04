Trưởng đoàn bóng đá Indonesia nhận án phạt nặng từ FIFA

Ngoài việc bị cấm hành nghề lên đến 20 trận, ông Sumardji còn bị FIFA phạt bổ sung 324 triệu rupiah (hơn 502 triệu đồng).

Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia Sumardji bị FIFA cấm làm nhiệm vụ đến 20 trận (Ảnh: CNN Indonesia).

Trang CNN Indonesia thông tin: “Ông Sumardji có hành vi bạo lực đối với trọng tài trong trận đấu giữa Indonesia và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu này diễn ra ngày 11/10/2025, trên sân King Abdullah ở Jeddah (Saudi Arabia)”.

“Quyết định kỷ luật của FIFA được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới xem xét kỹ lưỡng báo cáo từ phía Giám sát trọng tài, Giám sát trận đấu và từ băng hình được cung cấp bởi AFC.

Theo đó, ông Sumardji và hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama bị trọng tài Na Ming (người Trung Quốc) rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân sau khi trận đấu kết thúc, vì phản ứng quá mức. Sau đó, ông Sumardji đẩy mạnh trọng tài Na Ming từ phía sau, khiến trọng tài này bị ngã”, trang CNN Indonesia thông tin thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq tại vòng loại World Cup (Ảnh: Reuters).

Cũng theo thông tin từ trang báo của Indonesia, ngày 19/11/2025 FIFA ra án phạt với ông Sumardji, nêu rõ vị trưởng đoàn đội tuyển Indonesia vi phạm điều 4, khoản 1, điểm 1 trong điều lệ kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi bạo lực nhằm vào trọng tài. Ban đầu, FIFA dự định cấm hành nghề 15 trận với ông Sumardji.

Vị trưởng đoàn bóng đá Indonesia sau đó kháng cáo án phạt này của Liên đoàn Bóng đá thế giới. Sau khi xem xét đơn kháng cáo, FIFA tăng mức phạt dành cho ông Sumardji từ cấm 15 trận lên cấm 20 trận.

Án cấm hành nghề 20 trận là một án rất nặng. 20 trận đấu quốc tế chính thức có thể kéo dài vài năm. Hiện chưa rõ án kỷ luật này có bao gồm AFF Cup 2026 hay không? Vì AFF Cup vẫn là giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA (FIFA Days). Hay án phạt chỉ bao gồm các giải đấu thuộc Asian Cup và World Cup (gồm cả các trận vòng loại).

Về phía ông Sumardji, phát biểu trên CNN Indonesia hôm 4/2, ông này nói: “Tôi đã từng kháng cáo, nhưng kháng cáo của tôi bị bác bỏ. Theo tôi biết, án phạt của tôi là không được phép ngồi ở khu vực kỹ thuật, chứ FIFA không cấm tôi ngồi trên khán đài theo dõi các trận đấu”.