Lắp nhiều camera, thuê hàng xóm cảnh giới để bán ma túy

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thị Cẩm Nhung (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để có tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 1, Lưu Thị Cẩm Nhung đã nhiều lần mua ma túy với tổng số tiền 12 triệu đồng rồi phân chia thành các gói nhỏ, bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Đối tượng Lưu Thị Cẩm Nhung thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Nhung đã lắp đặt nhiều camera quan sát xung quanh nhà và thuê Nguyễn Trọng Khánh (37 tuổi, hàng xóm của Nhung) làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.

Nhung thường chỉ bán cho những con nghiện quen biết và yêu cầu phải gọi điện thoại trước để xác minh danh tính, rồi giao ma túy tại nhà riêng của Nhung ở phường Tân Lập.

Ngoài Nhung, cơ quan công an còn khởi tố, bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong vụ án này.

Trong đó, Nguyễn Trọng Khánh bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Ngọc Kỳ (34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Trung (trú tại phường Tân Lập) cùng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Hoàng Phi Hùng (50 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.