Tổng Bí thư: Ứng dụng công nghệ mà để làm lộ bí mật rất nguy hiểm

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng cho Quốc hội hiện đại” chiều 13/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, Tổng Bí thư đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số, trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Vì thế, theo Tổng Bí thư, “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Tối thiểu 40% đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xây dựng được bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và “đúng vai, sát việc” với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồ Long).

Cùng với nội dung tiên tiến, theo Tổng Bí thư, phương pháp triển khai cũng rất khoa học, tận dụng tối đa công nghệ, giúp học viên học mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, sinh động và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả rõ ràng

“Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra là năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ Bình dân học vụ số - Quốc hội số; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VneID”, Tổng Bí thư tin tưởng những người đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu “học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, Tổng Bí thư nhấn mạnh nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

“Đối với Quốc hội, chúng ta không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư cho rằng đây không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025-2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội.

“Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới. Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày”, theo lời Tổng Bí thư.

Tuyệt đối đảm bảo an toàn thông tin

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị; triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu”, tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồ Long).

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi.

Tổng Bí thư đề nghị coi kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Một nhiệm vụ khác được Tổng Bí thư đặt ra là hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026. “Đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao”, Tổng Bí thư khẳng định.

Nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu” biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo “cấp số nhân”, theo lời Tổng Bí thư.

Để ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, theo Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị và các cơ quan, địa phương cần tập trung nhiều lĩnh vực trọng tâm mà trước hết, phải chuyển từ tư duy giấy sang chuyển đổi số, xây dựng hệ thống pháp lý để đảm bảo cho việc chuyển đổi hoàn thiện một cách tốt nhất.

Cùng với đó, phải đảm bảo về hạ tầng số và dữ liệu và dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng cho Quốc hội hiện đại” (Ảnh: Phạm Thắng).

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin. “Nếu mình làm mà để người khác chiếm lĩnh được ngay, làm lộ bí mật còn nguy hiểm nữa. Khi đó, người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng chủ trương này do lo sợ tham gia mà bị lộ thông tin cá nhân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tuyệt đối đảm bảo an toàn thông tin là việc rất quan trọng.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, phải chú trọng yếu tố về nhân sự, con người và có ngân sách đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo hệ thống duy trì được hoạt động tốt và không ngừng nâng cấp. “Khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta dừng lại là tụt hậu ngay”, Tổng Bí thư lưu ý.

Với phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, Tổng Bí thư khẳng định không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quốc hội, mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

"Không thể bằng lòng với sản phẩm đã có"

Phát biểu trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số, thực thi công vụ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Kế thừa kết quả đó, Quốc hội đã tiếp tục nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc. Ứng dụng này góp phần giúp Quốc hội trong kỳ họp thứ 8, thứ 9 đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội.

Cho rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc và không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải thường xuyên cập nhật, nâng cấp và hướng tới mục tiêu như Tổng Bí thư quán triệt, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá.