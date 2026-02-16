Cháy nhà 5 tầng sáng 29 Tết, cảnh sát giải cứu 3 người

Khoảng 3h30 ngày 16/2 (tức 29 Tết), tại ngôi nhà cao 5 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 67m2, ở số 70 phố Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong ngôi nhà cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1, phát sinh nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan nhanh lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có người bị mắc kẹt, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Theo cảnh sát, đến khoảng 3h38 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các nhà xung quanh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà ra vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.