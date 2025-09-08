Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, đã giải quyết 203 vụ khiếu kiện phức tạp

Sáng 8/9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.

Trình bày tóm tắt báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhận định nội dung này đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng lưu ý, Phó Tổng Thanh Chính phủ cho biết thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện và thành lập Tổ Công tác của Thủ tướng để chỉ đạo giải quyết 226 vụ tại 53 địa phương.

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (Ảnh: Phạm Thắng).

"Đến nay, các cơ quan đã cơ bản giải quyết xong 203/226 vụ việc, đạt 89,9%", Phó Tổng Thanh tra thông tin. Trong đó, có 203 vụ việc, công dân rút đơn, không khiếu kiện, địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.

23 vụ việc còn lại, có 7 vụ việc công dân đã, đang khởi kiện ra toà án và 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Nêu dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương sớm triển khai, giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được các cơ quan xem xét.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị sớm giải pháp đề xuất cấp có thẩm quyền có cơ chế giải quyết dứt điểm 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật.

Năm 2026, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự báo tình hình khiếu tố cáo của công dân vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công (Ảnh: Phạm Thắng).

Cùng với các dự án quan trọng quốc gia đã, đang và sẽ được triển khai như sân bay Long Thành, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam... cũng như dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, cơ quan này dự báo khiếu nại, tố cáo hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… vẫn là “điểm nóng”.

Ông Công nói thêm 2026 là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nên có thể phát sinh đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự.

Sự kiện chính trị này, cũng có thể bị một số cá nhân lợi dụng để tố cáo nặc danh, tố cáo sai sự thật hoặc tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt mục đích làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình giới thiệu, bố trí cán bộ...

Do đó, cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc khiếu nại, đông người, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Thêm nữa, tại kỳ họp thứ 10 tới đây, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quản lý đất đai.

Quy định mới của các văn bản luật, theo ông Công, quyền lợi của người dân sẽ được bảo đảm tốt hơn nên cũng có thể phát sinh tâm lý “so bì” dẫn đến gia tăng khiếu nại, tố cáo. Do đó, ông đề nghị Chính phủ quan tâm đến các quy định chuyển tiếp để hạn chế vướng mắc, bất cập khi áp dụng.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, tích cực. Công tác tiếp dân, số lượt người đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm nhiều so với năm 2024.

Nguyên nhân là do người đứng đầu các cấp, các ngành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp công dân và thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm tiếp công dân theo quy định.

Cạnh đó, cơ quan chức năng đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế.

Theo Chính phủ, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư, chứng khoán… còn có những hạn chế nhất định; việc thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức còn có sai sót, vi phạm dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác tiếp công dân, dù đã chuyển biến tốt hơn so với trước nhưng ở địa phương vẫn chưa đảm bảo số ngày tiếp công dân của thủ trưởng theo quy định; tỷ lệ ủy quyền tiếp công dân ở các bộ còn cao (chiếm 77%).