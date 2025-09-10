Tổng Bí thư: Huy động tư nhân làm đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị

Sáng 10/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Bộ Chính trị, dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (Ảnh: TTXVN).

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần bám sát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, với nhiệm vụ bao trùm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại...

Cùng với đó, Tổng Bí thư lưu ý Chính phủ rà soát cơ chế, chính sách phải khơi thông xử lý, tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là việc thể chế các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Đảng.

Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, cũng là nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư định hướng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Chính phủ cần quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Đi kèm với đó, theo Tổng Bí thư, cần có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới…

Một nhiệm vụ quan trọng khác của nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư quán triệt đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức.

Cùng với việc phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm ổn định vĩ mô và dẫn dắt nền kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).

Mặt khác, Tổng Bí thư chỉ đạo tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn; phát triển hạ tầng, giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại…

Quán triệt mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội.

Và nhiệm vụ quan trọng khác, theo Tổng Bí thư, là tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.