Tiểu thương ở TPHCM đồng loạt hạ giá cây cảnh, thu dọn về quê đón giao thừa

Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), không khí tại các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn TPHCM trở nên tất bật. Sau nhiều ngày túc trực ngoài trời buôn bán, các tiểu thương tranh thủ những giờ cuối, tháo dỡ lều bạt, đóng gói hàng hóa còn lại để kịp lên xe về quê trước thời khắc giao thừa.

Cây cảnh đồng loạt hạ giá

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm tại công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành), nhiều gian hàng đã đồng loạt giảm giá cho các loại cây cảnh như mai, đào, cúc mâm xôi, vạn thọ, quất kiểng.

Không khí mua bán diễn ra khẩn trương, người bán liên tục chào mời, người mua tranh thủ lựa chọn những chậu hoa ưng ý với mức giá mềm hơn so với những ngày trước.

Cây cảnh tại công viên 23/9 đồng loạt hạ giá trong sáng 29 tháng Chạp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay sức mua có phần khởi sắc, lượng khách đến tham quan và mua sắm đông hơn so với năm trước, đặc biệt vào buổi tối và hai ngày cận Tết. Một số nhà vườn cho hay đã bán gần hết hàng từ sớm, chỉ còn lại vài chậu lớn hoặc một số cây dáng xấu, ít bông.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may mắn. Vẫn có những tiểu thương thừa nhận chưa tiêu thụ được quá nửa số cây mang lên thành phố. Do chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và nhân công tăng, việc bán chậm khiến nhiều người buộc phải giảm sâu giá hoặc chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn, kịp thu dọn về quê đón giao thừa.

Anh Hồ Văn Nhân (SN 1990) cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp, anh vận chuyển hơn 300 chậu mai từ Chợ Lách, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) lên công viên 23/9 bán Tết. Tuy nhiên, đến sáng 29 tháng Chạp, anh mới tiêu thụ được khoảng một nửa số lượng mang lên.

Khác với các tiểu thương khác, anh Nhân không hạ giá mà mang số mai còn lại về quê tiếp tục chăm sóc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo anh Nhân, riêng chi phí thuê xe, vận chuyển và nhân công đã tốn gần 20 triệu đồng. Những chậu mai kiểng cỡ nhỏ được anh chăm sóc suốt khoảng 3 năm kể từ khi ươm mầm, giá bán trung bình khoảng 200.000 đồng mỗi chậu. Dù cây ra hoa đẹp, nhiều nụ và được tạo dáng kỹ lưỡng, lượng khách chọn mua vẫn không như kỳ vọng.

“Thấy nhiều người hạ giá sâu để thu hồi vốn rồi về quê sớm, nhưng tôi không giảm theo. Số mai còn lại tôi có thể chở về tiếp tục chăm sóc cho vụ sau. Bán không đắt hàng thì cũng buồn, nhưng nếu bán rẻ quá sẽ không xứng với công sức mình bỏ ra mấy năm trời”, anh Nhân chia sẻ.

Mua cây ủng hộ tiểu thương về quê sớm

Càng về trưa, các gian hàng cây cảnh còn lại tại công viên 23/9 tiếp tục giảm giá sâu, thu hút người dân tranh thủ mua sắm trong những giờ cuối của chợ hoa xuân.

Tại một gian hàng bán đào, ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1968) cho biết ông từ Hà Nội vận chuyển vào TPHCM 250 gốc đào Nhật Tân phục vụ thị trường Tết. Đến thời điểm này, ông đã bán được khoảng 200 cây, còn lại 50 cây nên tranh thủ hạ giá, thu dọn về quê đón giao thừa cùng gia đình.

Nếu như những ngày trước, mỗi gốc đào Nhật Tân được bán với giá 2-2,5 triệu đồng thì hiện chỉ còn 500.000 đồng/cây. “Bán được vậy là vui rồi. Giờ ai mua bao nhiêu tôi bán bấy nhiêu, chủ yếu thu hồi lại phần nào chi phí và kịp về nhà sum họp với vợ con”, ông Cường chia sẻ.

Ông Cường vui mừng khi đã bán được 200 cây đào Nhật Tân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh việc bán hàng, nhiều người cũng bắt đầu thu dọn khung sắt, bạt che, sắp xếp lại số cây còn tồn. Xe ba gác, xe tải liên tục ra vào khu vực công viên để vận chuyển hoa về vườn hoặc chuyển sang điểm bán khác. Không khí tất bật, hối hả nhưng xen lẫn niềm háo hức khi ai cũng mong sớm hoàn tất công việc để trở về sum họp cùng gia đình trong thời khắc năm mới.

Một số người dân cho biết, dù trong nhà đã có sẵn cây cảnh trưng Tết, họ vẫn tranh thủ ra chợ hoa ngày cuối để tham quan và ủng hộ tiểu thương sớm về quê.

Ông Hoàng Hải (ngụ phường Bến Thành) chia sẻ, gia đình ông đã mua mai từ trước 27 Tết, nhưng sáng 29 Tết vẫn ra công viên 23/9 dạo một vòng. “Thấy tiểu thương bán còn nhiều quá, giá lại giảm sâu nên tôi mua thêm vài chậu hoa nhỏ về chưng trước cửa nhà coi như lấy may đầu năm, cũng là ủng hộ để họ sớm về quê đón giao thừa”, ông nói.

Công nhân vệ sinh môi trường thu dọn rác thải, trả lại mặt bằng công viên sạch sẽ cho người dân vui Xuân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng thời điểm, các công nhân vệ sinh môi trường cũng có mặt thu dọn rác thải, lá cây rơi vãi và các vật dụng bỏ lại sau những ngày chợ hoa hoạt động nhộn nhịp, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho công viên.

“Tôi gắn bó với công việc này 15 năm rồi. Năm nay nhìn chung các nhà vườn tiêu thụ khá tốt nên anh em cũng thấy phấn khởi. Hàng bán gần hết thì đồ bỏ lại không nhiều, việc dọn dẹp vì thế nhẹ nhàng hơn mọi năm”, anh Trần Văn Lâm (SN 1987, công nhân vệ sinh môi trường) chia sẻ.