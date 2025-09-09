Tổng Bí thư: “Chú trọng quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ và am hiểu công nghệ”

Sáng 9/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Ảnh: Đảng Cộng sản).

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I trong điều kiện, bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn.

Theo Bộ Chính trị, đây là Đảng bộ rất đặc thù với vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, đào tạo, báo chí, xuất bản có vị trí, vai trò đặc biệt của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đánh giá nội dung các văn kiện thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược. Phương án nhân sự cũng cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn mới đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Vì thế, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hóa, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Đảng bộ cũng cần bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư cũng quán triệt Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đi kèm với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, cần chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

“Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc”, Tổng Bí thư chỉ đạo.

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, Tổng Bí thư yêu cầu chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo.

Cùng với đó, Tổng Bí thư lưu ý việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, với phương châm "đúng vai, thuộc bài"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc.