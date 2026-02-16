Hành động táo bạo khi ân ái của bạn gái khiến tôi thấy hoang mang

Tôi quen cô ấy vào một ngày rất bình thường. Một buổi chiều thành phố mưa lất phất, chúng tôi cùng nhau trú mưa dưới mái hiên một quán cà phê. Từ những câu hỏi vu vơ xã giao, chúng tôi dần mở ra một mối quan hệ.

Hơn nửa năm sau khi quen biết, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cô ấy dịu dàng, biết lắng nghe, đôi khi hơi trẻ con nhưng luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Gần đây, chúng tôi bước sang một giai đoạn gần gũi hơn.

Tôi không phải người bảo thủ, cũng không phải người ngây thơ đến mức nghĩ rằng yêu là chỉ nắm tay, đi dạo. Tôi hiểu, khi tình cảm đủ sâu, sự thân mật là điều tự nhiên. Nhưng tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho cảm giác bối rối và hoang mang đến vậy, khi nhận ra cô ấy hoàn toàn khác với hình dung của tôi.

Cô ấy chủ động, táo bạo, thậm chí có phần khiêu khích. Những cử chỉ, ánh mắt, cách dẫn dắt… tất cả khiến tôi sững lại. Trong đầu tôi vụt qua một suy nghĩ rất ngớ ngẩn nhưng không sao gạt đi được: “Sao em ấy lại thuần thục đến vậy?”. Có những khoảnh khắc, tôi thấy mình như bị cô ấy "điều khiển".

Bạn gái luôn chủ động hơn tôi mỗi lần ân ái (Ảnh minh họa: Sohu ).

Tôi không nói ra ngay. Tôi sợ làm cô ấy tổn thương. Một lần, khi tôi tỏ ra lúng túng, cô ấy cười, rất thẳng thắn bảo rằng: “Em tìm hiểu, học hỏi thôi. Em muốn chiều anh”. Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến tôi cảm động. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại hoài nghi hơn.

Có lần sau một buổi đi chơi, bạn gái không về nhà mà chủ động đặt khách sạn để chúng tôi cùng qua đêm. Cô ấy muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nhưng tôi thì lại thấy đó là sự táo bạo quá mức.

Tôi bắt đầu nhớ lại những gì cô ấy từng kể rằng trước tôi, cô ấy chỉ yêu một, hai người, những mối quan hệ thoáng qua, chưa đi quá xa. Cô ấy cũng là người khá giữ mình.

Tôi đã rất tin tưởng người yêu mình. Nhưng bây giờ, giữa những trải nghiệm rất thật, rất sống động kia, niềm tin ấy bỗng lung lay.

Tôi ghét chính bản thân mình khi bắt đầu đặt câu hỏi. Liệu quá khứ của cô ấy có thực sự đơn giản như lời kể? Hay tôi chỉ là người đến sau, hưởng những gì người khác đã vô tình để lại? Có phải cô ấy từng chung đụng với nhiều người nên mới có được sự tự tin và “thành thạo” như thế?

Những suy nghĩ ấy xuất hiện ngày một nhiều, dù tôi biết chúng không đẹp đẽ gì. Tôi thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ, thậm chí cổ hủ. Nhưng cảm xúc không phải công tắc bật tắt. Tôi không thể bảo trái tim mình rằng: “Đừng nghi ngờ nữa”.

Có lúc tôi tự hỏi, vấn đề nằm ở cô ấy hay ở tôi. Phải chăng tôi đang mang trong đầu một hình ảnh lý tưởng hóa về người yêu, rằng cô ấy phải vụng về, phải e dè thì mới “đúng”? Phải chăng tôi vô thức áp đặt tiêu chuẩn của mình lên một người khác, rồi thất vọng khi họ không giống như mình tưởng tượng?

Nhưng cũng có lúc, nỗi lo lại quay về rất thật. Tôi sợ mình không hiểu hết con người cô ấy, sợ những điều cô ấy không thành thật. Tôi cũng lo lắng một ngày nào đó, khi tình cảm không còn đủ mới mẻ, tôi sẽ phát hiện ra những khoảng tối tồi tệ hơn.

Có những đêm nằm cạnh nhau, cô ấy ngủ ngon lành sau cuộc ân ái, còn tôi thì trằn trọc. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy và tự hỏi: “Mình có đang tự làm khó mình không?”. Quá khứ, dù thế nào, cũng là quá khứ. Điều quan trọng là hiện tại, là cách cô ấy chọn ở bên tôi, chọn học hỏi, chọn cố gắng vì mối quan hệ này. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.

Tôi viết ra những dòng này không phải để buộc tội hay phán xét cô ấy. Có lẽ, sâu thẳm, tôi chỉ đang tìm một lời giải thích cho chính mình. Rằng tôi có nên tiếp tục tin tưởng, hay nên thẳng thắn đối diện với những nghi ngờ đang lớn dần. Nhưng bắt đầu câu chuyện này thế nào để với cô ấy cũng thật khó!

M. T (Hà Nội)