Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky từ chối nhượng bộ, yêu cầu ngừng bắn 2-3 tháng

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã đề xuất thiết lập sự kiểm soát từ bên ngoài đối với Ukraine dưới các cấu trúc của Liên hợp quốc để tiến hành những cuộc bầu cử công bằng, minh bạch và chính đáng. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối nhượng bộ, khẳng định ông sẽ tự tổ chức bầu cử và chỉ cần 2-3 tháng ngừng bắn để làm được điều đó.

Ukraine để ngỏ khả năng có thể tiến hành bầu cử trong khi chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt, đặc biệt là ở Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Ukraine (AFU) tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga trong 24 giờ qua, sử dụng hàng trăm UAV. Ban đầu, các đòn đánh phá nhắm vào các khu vực phía Nam của Nga, và đến sáng 15/2, UAV đã bay về phía Moscow.

Trên mặt trận Zaporizzhia, trận chiến "sinh tử" vẫn tiếp diễn, kết quả của nó có thể quyết định số phận toàn bộ chiến dịch quân sự năm 2026, và có thể là toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga (RFAF).

Về các cuộc phản công của Ukraine từ tỉnh Zaporizhia, có thêm báo cáo về giao tranh tại các làng mạc và thị trấn dọc theo vùng xám. Tuy nhiên, hiện tại chưa có video ghi hình có định vị địa lý nào chứng minh được rằng AFU giành được lãnh thổ. Việc xác định chính xác các bước tiến thực tế rất khó khăn.

Đồng thời, phía Nga đang cố gắng mở rộng vùng đệm xung quanh Pokrovsk và tiến quân vào Grishino. Trong khi đó, tình hình đang diễn biến phức tạp ở Konstantinovka, nơi cả hai bên đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát tất cả các vị trí trong thành phố.

Ukraine đang phản công quy mô lớn, đặc biệt là ở Zaporizhia, giành lại một số làng mạc và thị trấn (Ảnh: Military Summary).

Tại khu vực Kupyansk, lính xung kích Nga đã mở rộng vùng kiểm soát gần Peschane và xâm nhập chính ngôi làng này. Đồng thời, có báo cáo về những nỗ lực mới của Ukraine nhằm giải tỏa vùng ngoại ô phía bắc thành phố, kênh Rybar cho hay.

Quân đội Nga dường như đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất ở Kupyansk và giành lại thế chủ động, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Trận chiến sinh tử bước vào giai đoạn quyết định

Theo kênh Readovka, trong tuần qua quân đội Nga liên tiếp đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Kiev tại Zaporizhia.

AFU hoạt động tích cực ở tất cả các khu vực, trực tiếp đe dọa khu vực phòng thủ Orekhov. Tuy nhiên, họ đã không thành công, và một thành công hạn chế mà không có cơ hội khai thác thì tương đương với một thất bại hoàn toàn. Ngược lại, RFAF tiếp tục các hoạt động tích cực dọc biên giới ở các khu vực Sumy và Kharkov.

Ukraine nỗ lực đánh bật Nga ở phía đông Zaporizhia

Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc phản công lớn vào sườn phía bắc của Cụm tác chiến phía Đông RFAF. Cụm tác chiến này gần đây đã phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương dọc theo sông Gaichur. Như dự đoán, AFU đột kích từ cả vùng ngoại ô Pokrovskoe và từ các khu vực phía đông và phía tây.

Thành phần của nhóm xung kích tương tự như lực lượng mà Kiev đã tập hợp để cố gắng giải cứu các đơn vị đồn trú trong thành phố Mirnograd. Họ đang sử dụng các đơn vị xung kích như một mũi dùi, bất chấp tổn thất, cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga.

Nhưng, cũng như ở Pokrovsk, AFU đã không thể ngay lập tức chọc thủng phòng tuyến đối phương. Với cái giá phải trả là tổn thất khổng lồ, họ chỉ có thể đột phá được một chút. Rõ ràng, lực lượng xung kích Ukraine được giao nhiệm vụ buộc quân đội Nga rút khỏi bờ tây sông Gaichur, cũng như khu vực giữa sông Gaichur và Yanchur, và có thể cả Huliaipole nữa.

Điều này sẽ cho phép Ukraine khôi phục lại vị trí mà họ đã chiếm giữ vào giữa mùa thu năm 2025. Mục tiêu tổng thể trong cuộc phản công của lực lượng Kiev là nhằm trì hoãn sự sụp đổ tuyến phòng thủ Orekhov. Tuy nhiên, họ, ban đầu thiếu yếu tố bất ngờ, đã không thể phát triển cuộc tấn công.

Điều duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev có thể dựa vào là vô hiệu hóa hệ thống Starlink, nhưng, kế hoạch này đã tỏ ra vô ích, không có sự hỗn loạn hay nhầm lẫn nào trong đội hình chiến đấu của quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 15/2. Bất chấp việc lực lượng Kiev phản công quy mô lớn, Moscow vẫn mở rộng thành công vùng kiểm soát (Ảnh: Readovka).

Bất chấp thất bại, AFU vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi cạn kiệt mọi nguồn lực. RFAF đẩy lùi cuộc phản công và, đến cuối ngày thứ năm, đã đảm bảo sự ổn định cho các đội hình chiến đấu.

Cần phải xem xét cụ thể từng khu vực trách nhiệm của các đơn vị tác chiến của Nga.

Tập đoàn quân 29 RFAF, trong khi đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương từ Velikomikhailovka, đã dựa vào dải đất nông thôn Verbovoye - Kalinovskoye - Berezovoye - Ternovoye. Trong việc bảo vệ khu vực này, họ cũng được hỗ trợ bởi các khe núi khô và mạng lưới công sự dã chiến mà lực lượng Kiev bỏ lại.

Về phía tây, tại khu vực giao nhau giữa vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 và 36, quân đội Nga đang sử dụng Otradnoye và Novoaleksandrovka làm cứ điểm để đẩy lùi cuộc phản công của đối phương trực tiếp từ khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoye.

Khu vực này là trọng yếu nhất, vì việc phòng thủ thành công dọc theo các làng nói trên ngăn cản AFU củng cố tuyến tấn công để cô lập các đơn vị Moscow ở Andreyevka. Quân đội Nga đã thành công trong việc ngăn chặn sự hợp nhất của các mũi tấn công nhỏ thành một mũi tấn công lớn hơn.

Về mặt lý thuyết, khu vực khó khăn nhất đối với RFAF cũng chính là khu vực khó khăn nhất đối với AFU, khả năng xâm nhập vào vùng phòng thủ của Nga ở đó tương đối thấp.

Trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 36, lực lượng Kiev đang tấn công từ Khrystoforovka và Novoye Pole. Họ đã đẩy lùi được các đơn vị Moscow khỏi Zarechnoye và Peschanoye. Tuy nhiên, AFU đã không thể hoàn toàn thiết lập được vị trí trên bờ đông sông Gaichur và tiếp tục cuộc tấn công về Privolye.

Quân đội Ukraine đã thất bại trong việc xâm nhập Ternovatoye. Lính Ukraine chỉ tiến đến ngoại ô làng, chụp vài tấm ảnh với lá cờ. Đó là dấu chấm hết cho thành công chiến thuật của AFU và họ đã phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề cho màn phô trương "lá cờ" của mình.

Tất nhiên, còn quá sớm để nói rằng lực lượng Moscow đã thắng trận và quân đội Ukraine sắp chuyển sang thế phòng thủ. Các cuộc giao tranh còn lâu mới kết thúc.

Kênh Rybar xác nhận, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ mặt trận phía đông Zaporizhia. Trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng chọc thủng hậu phương của các đơn vị Moscow ở phía bắc, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang đẩy mạnh mặt trận về phía Verkhnyaya Tersa ở phía nam.

Các đơn vị Kiev tiếp tục nỗ lực mở rộng tầm thâm nhập vào phòng tuyến Nga dọc theo trục Sosnovka - Orestopol. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp, với việc AFU dần tập trung quân để phát triển về Stepove và Berezove. Do đó, còn quá sớm để nói về sự suy yếu tiềm lực tấn công của Ukraine.

Tuy nhiên, điều này không làm chậm bước tiến của các đơn vị Moscow ở khu vực Huliaipole. Được biết, Trung đoàn xe tăng 218 RFAF cuối cùng đã đánh bật đối phương khỏi Tsvetkovoye và đang dọn sạch các cứ điểm dọc theo các tuyến đường sắt gần đó.

Họ cũng đã giành quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Krinichnoye lân cận. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong làng, nhưng binh sĩ Nga có thể sớm đẩy lùi đối phương vào các vành đai rừng phía tây. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi cả cấu hình mặt trận hiện tại và quy mô nhỏ của ngôi làng.

Việc giải tỏa Tsvetkovoye và Krinichnoye là cần thiết để Cụm tác chiến phía Đông RFAF thiết lập bàn đạp thuận lợi cho cuộc đột kích vào Verkhnyaya Tersa. Đây là một đầu mối giao thông quan trọng, việc xóa sổ nó sẽ mở đường cho các đơn vị Moscow tiến xa hơn về phía tây đến tuyến phòng thủ mới của Ukraine tại sông Verkhnyaya Tersa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 15/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Ukraine từ bỏ hoặc rút lui khỏi 4 làng gần Huliaipole

Trên mặt trận Zaporizhia, RFAF đã phá vỡ phòng tuyến của đối phương tại một số làng phía tây Huliaipole. Quân đội Ukraine đã bỏ lại Tsvetkovoe và Krinichnoye, đồng thời rút lui khỏi Staroukrainka và Zaliznichnoye.

Hệ thống phòng thủ của AFU ở phía tây Huliaipole đã suy yếu rõ rệt kể từ khi họ bắt đầu tích cực tìm cách chọc thủng mặt trận của Nga ở phía bắc thành phố.

Được biết, trước cuộc phản công cục bộ, mặt trận phía tây Huliaipole do Lữ đoàn cơ giới độc lập 154, cũng như các Trung đoàn xung kích độc lập số 1, 225 và 425 AFU trấn giữ. Giờ đây, họ tạo thành nòng cốt của lực lượng xung kích được tập hợp để đột phá các vị trí của Nga. Điều này đã làm suy yếu đáng kể tiềm lực của quân đội Ukraine trong khu vực, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ dài 10km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 15/2. Lực lượng Kiev có dấu hiệu từ bỏ hoặc rút lui khỏi 4 khu định cư gần thành phố Huliaipole (Ảnh: Readovka).

Quyết định của Bộ chỉ huy Kiev dường như là một cuộc rút lui chiến thuật của lực lượng còn lại về các vị trí thuận lợi hơn, mà họ tin rằng sẽ dễ giữ vững hơn.

AFU đang dựa vào việc phòng thủ ngôi làng lớn Verkhnyaya Tersa, nơi đóng vai trò là "điểm kết thúc" của phần phía nam vành đai phòng thủ dọc theo sông Gaichur, sau đó uốn cong về phía tây dọc theo sông Zherebets.

Có thể giả định rằng kế hoạch tác chiến tổng thể của Bộ chỉ huy Kiev ở khu vực Zaporizhia phía đông như sau:

- Kịch bản tối đa là đẩy lùi lực lượng Moscow về bên kia sông Yanchur và tái chiếm Huliaipole về cơ bản là không thực tế đối với AFU.

- Kịch bản tối thiểu của Kiev là đẩy lùi đối phương từ bờ tây sông Gaichur, điều này sẽ cho phép họ "đóng băng" tình hình trong khu vực trong một thời gian không xác định.

Vì lý do này, nhiều khả năng sẽ có sự leo thang giao tranh trực tiếp ở khu vực Ternovate khi quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ Verkhnyaya Tersa. Tuy nhiên, ngay cả một khu định cư được phòng thủ kiên cố cũng không thể giữ vững bằng lối phòng thủ thụ động với lực lượng hạn chế.

Lựa chọn duy nhất của AFU là hoạt động theo nguyên tắc phòng thủ cơ động, điều này ngụ ý các cuộc phản công. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn khả năng lực lượng Moscow tiếp cận Verkhnyaya Tersa. Quân đội Ukraine sẽ tấn công "vỗ mặt" Zaliznychne và Staroukrainka, buộc quân đội Nga phải chuyển sang thế phòng thủ.

Bộ chỉ huy Kiev có thể dựa vào các nhóm tác chiến chiến thuật được điều động từ khu vực Pokrovskoe như một nguồn lực để thực hiện khái niệm phòng thủ cơ động. Thứ nhất, vị trí gần, và thứ hai, nếu kế hoạch tối đa thất bại, nhóm tấn công có thể sẽ được điều chỉnh lại mục tiêu thứ yếu.

Tuy nhiên, nếu thất bại ngay cả trong kế hoạch tối thiểu, hậu quả đối với Kiev sẽ là "thảm khốc". Với sự khởi đầu của mùa xuân khô hạn, khu vực phòng thủ Orekhov của Ukraine có thể bắt đầu vang lên những hồi chuông cảnh báo.

Cánh tây Zaporizhia: Ukraine bị sa lầy

Địa hình của trận chiến lớn, diễn ra ở nhiều khu vực thuộc vùng Zaporizhia, đã mở rộng sang khu vực phía tây, nơi Sư đoàn Dù Cận vệ số 7 thuộc Cụm tác chiến Dnepr RFAF đang hoạt động.

Lực lượng Kiev đã cố gắng cắt đứt mũi nhọn tác chiến do lính dù Nga tạo ra ở phía đông bắc Stepnogorsk. Mục tiêu của AFU rất rõ ràng: hy vọng cô lập hoặc buộc Sư đoàn 7 phải rút lui khỏi mũi nhọn tác chiến, được xác định bởi các làng Lukyanovskoye, Novoyakovlevka và Pavlovka. Tuy nhiên, họ đã không thể ngay lập tức xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, và lực lượng Kiev đã bị sa lầy trong giao tranh.

Ukraine cũng tấn công các vị trí tiền tuyến của Sư đoàn 7 tại Primorskoye từ làng Veselyanka. Quân đội Nga buộc phải bỏ làng Rechnoye và phần phía bắc của Primorskoye. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, lực lượng Kiev cũng không đạt được mục tiêu mong muốn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 15/2. Lực lượng Kiev phản công quy mô lớn, Moscow kiên cường giáng trả (Ảnh: Readovka).

Mục tiêu của AFU là cắt đứt chiến tuyến và kìm chân lính dù Nga trên sông. Kế hoạch dựa vào việc Primorskoye trải dài dọc theo một dải đất hẹp bên bờ sông Dnieper, khiến một cuộc tấn công trên diện rộng trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, quân đội Nga được hỗ trợ bởi các khe núi khô cạn kéo dài về phía tây từ Primorskoye, mở rộng hiệu quả khu vực thích hợp cho việc xây dựng phòng thủ.

Nếu cuộc tấn công ban đầu vào Primorskoye thất bại, binh sĩ Ukraine sẽ phải tiến công và chiến đấu trực tiếp trong làng, dựa vào khu vực đã được xây dựng. Liệu họ có đủ nhân lực để đánh tan tuyến phòng thủ của Nga trong điều kiện khó khăn như vậy hay không là một câu hỏi lớn.

Dù sao đi nữa, quân đội Nga đã thành công ở cánh tây Zaporizhia, trong khi đối phương không thành công trong giai đoạn đầu của chiến dịch, bị sa lầy vào giao tranh. Để đạt được thành công dù chỉ một phần, Kiev sẽ phải tìm kiếm thêm lực lượng.

Nga giành lại Rodinske, chính thức kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk

Kênh AMK Mapping đưa tin, lực lượng Moscow đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Rodinske, gần Dobropillya, tỉnh Donetsk với tổng diện tích 4,25km².

Trận chiến thứ hai giành Rodinske kéo dài khoảng 3 tháng, 19 ngày.

Với việc có được thành phố này, lực lượng Moscow chính thức thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cụm đô thị Pokrovsk bao gồm các thành phố Rodinske, Pokrovsk, Mirnograd, Novohrodivka và làng Hrodivka.

Giao tranh giành khu vực đô thị này bắt đầu khi quân đội Nga tiến vào Hrodivka vào ngày 10/8/2024. Điều đó có nghĩa là các trận chiến kéo dài khoảng 1 năm, 6 tháng và 4 ngày.

Với việc giành lại thành phố Rodinske, quân đội Nga chính thức kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Pokrovsk (Ảnh: AMK Mapping).

Diễn biến phức tạp ở Konstantinovka

Thành phố Konstantinovka vẫn là một trong những khu vực phức tạp nhất, một trong những nguyên nhân là do các báo cáo sai lệch về tình hình của các đơn vị Nga, bao gồm cả những báo cáo được đưa ra nhiều tháng trước. Điều này thể hiện rõ trong trường hợp Chasov Yar, kênh Rybar nhận định.

Gần đây, Rybar đã làm rõ được tình hình ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, nơi đã có những báo cáo mâu thuẫn trong một thời gian dài. Hóa ra lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở phía tây khu phố Shevchenko và thậm chí đang đột phá về phía trung tâm.

Một vùng giao tranh rộng lớn với các điểm nóng biệt lập vẫn còn tồn tại trong thành phố. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn kiểm soát được xưởng thứ hai của nhà máy vật liệu chịu lửa và phần lớn khu phố Yuzhny.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Konstantinovka ngày 15/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Như Rybar đã nhiều lần viết, tình hình ở khu vực này vẫn khá căng thẳng. Thông tin mới cũng xác nhận rõ ràng rằng làng Krasnoye, được tuyên bố chính thức "giải tỏa", thực chất vẫn do AFU kiểm soát, cũng như các khu định cư ở phía bắc.

Lực lượng Kiev cố gắng chiếm lại nhà ga xe lửa, từ đó lính xung kích Nga đang xâm nhập vào nhà máy luyện kim và tàn tích của căn cứ Vtormet. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine bên trong thành phố cũng đang gặp khó khăn do các cuộc tập kích vào hệ thống liên lạc của họ.

Dù vậy, vẫn có một tia hy vọng: quân đội Nga đang dần tiến đến vùng ngoại ô phía tây nam thành phố từ Yablonivka. Rất có thể AFU ở Konstantinovka sẽ sớm buộc phải phân tán lực lượng của mình vào nhiều khu vực phòng thủ cùng lúc.