Nữ sinh co giật bên đường ngày 29 Tết, cảnh sát lập tức ứng cứu

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc lực lượng của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, đưa một nữ sinh lên cơn co giật đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h20 cùng ngày khi Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2), do Thiếu tá Đoàn Kim Hải làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Tam Anh (Đà Nẵng) trên quốc lộ 1A. Tổ công tác đã phát hiện em M.T.N.H. (18 tuổi) điều khiển xe mô tô với biểu hiện loạng choạng.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ nữ sinh lên cơn co giật bên đường (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau đó, nữ sinh này đã dừng xe bên đường và bị lên cơn co giật. Tổ công tác lập tức tiếp cận, sơ cứu ban đầu và sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sức khỏe của em H. hiện đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Về nhà an toàn chính là món quà Tết ý nghĩa nhất (Video: Cục CSGT).

Tại bệnh viện, cha của em H. đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Cảnh sát giao thông vì đã kịp thời giúp đỡ con gái mình trong lúc nguy cấp.