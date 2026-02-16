TPHCM sẵn sàng trận địa pháo hoa đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Sáng 29 Tết, công tác chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM đã được triển khai đồng bộ và khẩn trương. Tại điểm bắn pháo hoa ở công viên hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), mọi khâu đã sẵn sàng.

Riêng tại khu vực này, một "trận địa" pháo hoa hoành tráng đã được thiết lập với gần 1.200 quả pháo tầm cao và 70 giàn pháo tầm thấp (trong đó có 10 giàn hoả thuật), sẵn sàng thắp sáng bầu trời thành phố vào thời khắc chuyển giao năm mới.

Điểm đặc biệt của năm nay là toàn bộ hệ thống pháo hoa được vận hành tự động, đảm bảo nhịp bắn chính xác, tạo tiết tấu hài hòa giữa các tầng pháo, mang lại hiệu ứng đồng bộ và giảm thiểu khói so với các lần bắn trước.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM cùng lực lượng dân quân tự vệ đã hối hả lắp đặt trận địa, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Không khí tại khu vực bắn pháo hoa rộn ràng với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, từng phần việc được triển khai theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, màn trình diễn pháo hoa tại mỗi điểm sẽ kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa). Sự kết hợp đan xen giữa pháo tầm cao và tầm thấp hứa hẹn tạo nên hiệu ứng nhiều lớp, mang đến màn trình diễn ánh sáng đồng bộ và ấn tượng trên bầu trời trung tâm TPHCM.

Đặc biệt, tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), hơn 4.000 quả pháo hoa tầm thấp sẽ được trình diễn, hứa hẹn tạo nên một đêm giao thừa rực rỡ bên bờ sông Sài Gòn.

Sau khi pháo tầm cao được đưa vào ống phóng, các dây mồi lửa điện được đấu nối cẩn trọng với thanh điều khiển. Đây là công đoạn then chốt, đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo pháo hoạt động đúng kịch bản.

Hệ thống dây dẫn kích hỏa sẽ được kết nối về bàn điều khiển đặt cách khu vực bắn khoảng 30m, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình khai hỏa.

Đến cuối buổi sáng, mọi công đoạn chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng thắp sáng bầu trời TPHCM trong đêm giao thừa, mang đến một khởi đầu năm mới Bính Ngọ đầy ấn tượng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm. Trong đó, có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu vực trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương); quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).