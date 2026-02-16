Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt thông tuyến

Ngày 16/2, (29 tháng Chạp), sự cố ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, đã được xử lý, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Tại đây, đơn vị thi công sử dụng máy móc san gạt, trải đá, lu nền đường để đảm bảo cho ô tô, xe máy lưu thông. Cùng với việc đảm bảo bề mặt đường, đơn vị thi công cũng phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng giao thông để các phương tiện di chuyển an toàn.

Mặt đường quốc lộ 28B được sửa chữa để đảm bảo xe cộ lưu thông (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, chiều 15/2, mặt đường quốc lộ 28B qua địa bàn xã Phan Sơn xảy ra tình trạng sụt lún, bong tróc. Đây là đoạn đường cơ quan chức năng đang thi công, cấp phối bằng đá sỏi.

Việc mặt đường sụt lún, bong tróc khiến ô tô khó di chuyển, dẫn đến ách tắc kéo dài.

Sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, không để ách tắc kéo dài trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện xử lý điểm hư hỏng. Đồng thời cử cán bộ đến hiện trường giám sát, chỉ đạo khắc phục.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc xử lý mặt đường; bố trí lực lượng trực, điều tiết giao thông tại khu vực.