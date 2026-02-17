Tổng Bí thư: "Mục tiêu của Đảng là nâng cao đời sống Nhân dân"

Đây là thông điệp được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhắc đến trong các phát biểu cũng như trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc thắng lợi, thành công rực rỡ.

Thưa Tổng Bí thư, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng. Xin Tổng Bí thư cho biết những điểm mới nổi bật tại Đại hội lần này là gì?

- Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh và văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).

Từ khóa của Đại hội lần này là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí là Ủy viên chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công nhiệm vụ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên của Đảng; hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật; dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là sự tiếp tục của một quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết, rút ra được nhiều bài học trên cơ sở những kinh nghiệm truyền thống lịch sử đó. Những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có cách làm, tư duy, hành động mới.

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Đại hội XIV của Đảng đã tổng kết những điểm mới qua quá trình 40 năm Đổi mới. Sự nghiệp đổi mới này sẽ còn được tiếp tục, đây là sự nghiệp của Đảng. Đất nước muốn phát triển, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới.

Điểm mới đầu tiên, quan trọng, dễ nhận thấy là việc đổi mới tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị đã tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng mà các Đại hội trước đây thường tách riêng), tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này.

Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm lịch sử rất quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tầm nhìn không chỉ trong nhiệm kỳ XIV (2026 - 2031) mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giao nhiệm vụ phải tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đã được bổ sung, được hoàn thiện năm 2011.

Đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Con đường 100 năm với đường lối của Đảng vạch ra từ năm 1930 đã đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại. Việc tổng kết này không phải chỉ nhìn lại lịch sử mà phải xây dựng tầm nhìn 100 năm sau, đất nước Việt Nam như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng đến năm 2130.

Điểm mới tiếp theo là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là cần phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số. Phải phát triển hai con số thì mới đạt được những mục tiêu đề ra, phải thay đổi mô hình tăng trưởng.

Thưa Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo. Xin Tổng Bí thư cho biết, mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần thể hiện sự thống nhất giữa ý chí và hành động như thế nào, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân?

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.

Điều quan trọng cốt lõi là khâu tổ chức thực hiện. Bài học kinh nghiệm được rút ra là: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Vì vậy, Văn kiện lần này nhấn rất mạnh yếu tố hành động, đề cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cán bộ, đảng viên"; để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào thực tế, nhanh chóng mang lại hiệu quả để Nhân dân có thể nhìn thấy và được thụ hưởng, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác.

Yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là mỗi bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải ngay lập tức triển khai Nghị quyết Đại hội. Phải tìm ra câu trả lời “Cần làm những gì và làm như thế nào đề nghị quyết đi vào đời sống”; "Mối liên hệ dọc, ngang, trên, dưới như thế nào để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, của cấp ủy trực tiếp đạt kết quả tốt nhất, để các nghị quyết này là "lối mở", là "nguồn lực" cho tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, phải phân công người chịu trách nhiệm, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được.

Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV (Ảnh: TTXVN).

Trong tổ chức thực hiện, cần tập trung vào 8 nhóm việc. Đó là, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất, khen thưởng kịp thời người làm tốt, xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn (Ảnh: TTXVN).

Xin Tổng Bí thư cho biết, chủ trương của Việt Nam trong việc tăng cường trách nhiệm đối với các vấn đề của thế giới và khu vực trong nhiệm kỳ này là gì? Việt Nam ưu tiên chính sách đối ngoại nào trong thời gian tới, thưa Tổng Bí thư?

- Trong hành trình vừa qua, Việt Nam đã nâng cấp vai trò của quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại lên một tầm mức quan trọng mới, ngang với nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên.

Qua đây, cũng thấy được vai trò vị trí của công tác đối ngoại, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề của thế giới đã được nâng cao. Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề của quốc tế.

Chủ trương của Việt Nam là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Theo đó, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc.

Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 (Ảnh: TTXVN).

Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, các vấn đề xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, chiến tranh, xung đột.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá sau 40 năm Đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam cũng đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực và thế giới.

Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển của toàn cầu; sẽ tiếp tục chung tay, phối hợp cùng các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Về vấn đề an ninh quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vai trò trung gian, hòa giải, cầu nối trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới. Trên thực tế, chúng tôi đã làm và đang thực hiện những nhiệm vụ này.

Về lĩnh vực phát triển, Việt Nam chia sẻ với những thách thức mà nhiều quốc gia đang gặp phải; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tham gia vào các nỗ lực để xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, tiếp tục thực hiện các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những lĩnh vực mà toàn cầu quan tâm.

Thế giới càng bất định, các quốc gia càng phải đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp và đưa ra các sáng kiến, đồng thời cũng sẵn sàng xem xét tham gia vào những sáng kiến hòa bình, phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc và cũng phù hợp với điều kiện và năng lực của Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ "tiếp nhận sang đóng góp", từ “hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ" từ “vị thế một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới, sang một quốc gia tiên phong, đi đầu vào những lĩnh vực mới".

Việt Nam sẽ có một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Bên cạnh đó, cần hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng, hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, đi đôi với việc tăng cường tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường…

Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư. Kính chúc Tổng Bí thư và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng; vững bước chèo lái con thuyền cách mạng, mở hướng tới tương lai, đưa Đảng và dân tộc ta tới những thành công rực rỡ!