Những doanh nhân tuổi Ngọ đình đám tại Việt Nam

Trong giới kinh doanh Việt Nam, không ít doanh nhân tuổi Ngọ đã và đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng lớn. Theo quan niệm phương Đông, người tuổi Ngọ thường gắn liền với sự năng động, quyết đoán và không ngại thử thách.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nhân Việt sinh vào các năm Ngọ đã trở thành những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế. Từ ngân hàng, nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ, các doanh nhân này đã dẫn dắt những công ty quy mô lớn tăng trưởng đều đặn mỗi năm.

Doanh nhân Trần Hùng Huy sinh năm Mậu Ngọ 1978 (Ảnh: IT).

Trong giới tài chính, doanh nhân Trần Hùng Huy - sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) là con trai của ông Trần Mộng Hùng - người sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ông Huy đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT ACB từ năm 2013, khi mới 35 tuổi, trong bối cảnh ngân hàng này trải qua khủng hoảng khi hàng loạt lãnh đạo bị truy tố liên quan vụ bầu Kiên. Trước đó, giai đoạn 2002-2004, ông bắt đầu sự nghiệp tại ACB với vai trò chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Ông Huy dẫn dắt ACB từ “cơn bĩ cực” liên quan đến sự vụ bầu Kiên, đi qua biến động và hiện là ngân hàng có chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Năm 2025, ngân hàng này chính thức gia nhập câu lạc bộ ngân hàng tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng.

Bà Phạm Minh Hương sinh năm Bính Ngọ 1966 (Ảnh: Tri Túc).

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch VNDirect

Bà Phạm Minh Hương sinh năm 1966 (Bính Ngọ) cũng là doanh nhân có tiếng trên thị trường chứng khoán. Hiện bà Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VNDirect.

Thành lập công ty chứng khoán trên với vốn điều lệ 50 tỷ đồng vào năm 2006, bà và đội ngũ nhanh chóng đưa doanh nghiệp này vươn lên thành một trong những đơn vị có thị phần môi giới hàng đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thời buổi đó.

Năm 2008, sau cú vấp của thị trường chứng khoán, bà Hương từng muốn bán công ty với giá chỉ 1 USD. Bà kể đây cũng là giai đoạn bà rơi vào mất phương hướng cá nhân.

“Năm 2008-2010 tôi bị bỗng nhiên bị tắt lửa, không còn thấy niềm vui trong công việc. Tôi đã quyết định nghỉ, đi chơi 7 năm trước khi quay lại”, doanh nhân tuổi Ngọ chia sẻ tại một sự kiện diễn ra cuối năm 2025 tại TPHCM.

Nhanh chóng vượt qua và tìm thấy con đường mới, triết lý mới, bà Hương quyết định "start up lại" VNDirect. Sự nỗ lực đã có thành quả khi năm 2025 công ty này ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.640 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 2 chữ số lên 2.022 tỷ đồng.

Loạt doanh nhân đình đám nhiều lĩnh vực

Mảng tài chính ngân hàng còn nhiều doanh nhân tuổi Ngọ thế hệ trước, dù họ đã lui về song dấu ấn trên thương trường vẫn còn đó. Đơn cử, ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm Giáp Ngọ 1954, từng là Chủ tịch HĐQT Vietcombank từ năm 2004 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Lê Hùng Dũng, sinh năm Giáp Ngọ 1954, từng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank. Dù không trực tiếp sở hữu cổ phần, ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhờ đại diện phần vốn của Công ty Vàng bạc đá quý SJC.

Hay ông Phạm Huy Hùng, sinh năm Giáp Ngọ 1954 tại Hà Nội, từng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam VietinBank tháng 6/2009 và gắn bó lâu dài với ngân hàng này cho đến năm 2015.

Ông Phạm Huy Hùng, sinh năm Giáp Ngọ 1954 tại Hà Nội từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiều năm (Ảnh: IT).

Ở mảng nông nghiệp, có doanh nhân Nguyễn Bạch Tuyết sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ) từng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trong thời gian dài. Giai đoạn 1985-1999, bà làm Giám đốc Công ty Khử trùng Việt Nam. Từ năm 2001 đến tháng 9/2009, bà Tuyết vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là Tổng giám đốc của công ty này.

Hiện bà Tuyết vẫn là nhân vật có ảnh hưởng đến Khử trùng Việt Nam. Trên thương trường, bà thường được nhắc đến với danh hiệu “nữ doanh nhân có thu nhập cao nhất thị trường”. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, bà Tuyết nhận thù lao hơn 7,72 tỷ đồng năm ngoái. Con số nêu trên cao hơn hẳn thu nhập của Chủ tịch ngân hàng, tập đoàn lớn.

Về kinh doanh, năm 2025, Khử trùng Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 342 tỷ đồng.

Ông Doãn Tới sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) cũng là doanh nhân tuổi Ngọ nổi trội, ông là người sáng lập và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt (Navico).

Từ tiền thân là công ty xây dựng dân dụng được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 27 tỷ đồng, Navico nhanh chóng thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới với quy trình khép kín.

Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.951 tỷ đồng, tăng 41,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đột biến gấp gần 21 lần năm 2024.

Ông Võ Thành Đàng - sinh năm Giáp Ngọ 1954 (Ảnh: IT).

Cùng sinh năm 1954 là ông Võ Thành Đàng - lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - doanh nghiệp Việt duy nhất sở hữu được lượng lớn gen về đậu nành, đồng thời là công ty dẫn đầu thị phần sữa đậu nành (sở hữu thương hiệu Fami và Vinasoy).

Năm 2025, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần 10.573 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.923 tỷ đồng, giảm khoảng 10% do các chi phí gia tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng mạnh.