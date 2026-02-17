Siết chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm lãnh đạo

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh quy mô lớn

Năm 2025 ghi nhận nhiều động thái thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 3/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2026. Nghị quyết nêu mục tiêu tiếp tục rà soát, loại bỏ các quy định chồng chéo, không cần thiết, đồng thời giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Theo các báo cáo của bộ, ngành và địa phương, hàng trăm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã được đề xuất cắt giảm hoặc đơn giản hóa trong năm qua. Trọng tâm của chương trình là các lĩnh vực có tần suất giao dịch cao như tài chính, thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đầu tư và đăng ký kinh doanh.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát toàn bộ quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý và 30% chi phí tuân thủ đối với nhiều nhóm thủ tục. Việc cắt giảm chi phí tuân thủ được xem là một trong những chỉ số quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Song song với đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được hoàn thiện, nhằm hạn chế tình trạng người dân phải nộp hồ sơ nhiều lần hoặc đi lại qua nhiều cơ quan khác nhau. Các quy định yêu cầu cung cấp giấy tờ trùng lặp từng bước được rà soát để loại bỏ hoặc thay thế bằng hình thức khai thác dữ liệu điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến được mở rộng toàn diện

Một trong những trụ cột của cải cách thủ tục hành chính trong năm qua là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo định hướng của Chính phủ, các thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai trực tuyến ở mức toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.

Việc phát triển dịch vụ công trực tuyến gắn với quá trình xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư, thuế, bảo hiểm, đất đai và đăng ký doanh nghiệp. Nhờ việc chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, nhiều thủ tục đã giảm yêu cầu nộp bản sao giấy tờ hoặc xác nhận từ các cơ quan khác.

Tại nhiều địa phương, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến tiếp tục tăng. Một số đô thị lớn ghi nhận tỷ lệ xử lý trực tuyến ở mức cao trong nhiều lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, hộ tịch và đăng ký cư trú. Việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến cũng được mở rộng, góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Cùng với đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử được triển khai rộng rãi, tạo nền tảng cho việc thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường số. Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến.

Mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong năm qua, nhiều địa phương tiếp tục hoàn thiện và mở rộng mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi tiếp nhận và trả kết quả tập trung đối với nhiều thủ tục hành chính. Mô hình này được triển khai nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian xử lý và tăng khả năng giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ.

Các trung tâm được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống giám sát tiến độ và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ được số hóa, giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương triển khai bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã theo hướng đồng bộ, liên thông với hệ thống cấp tỉnh. Việc kết nối dữ liệu giữa các cấp chính quyền giúp rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên thông như đăng ký đất đai, xây dựng, hộ tịch và an sinh xã hội.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết hồ sơ

Một điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ, công khai kết quả xử lý và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống theo dõi và đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển khai trên môi trường điện tử, cho phép giám sát tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và quá hạn. Nhiều địa phương đã công khai số liệu giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện để người dân theo dõi và giám sát.

Việc đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm tiếp tục được thực hiện thông qua các chỉ số như Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các chỉ số này được sử dụng làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (Ảnh: Công Bính).

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn duy trì ở mức cao

Năm 2025, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn bình quân cả nước đạt 98,61%, với nhiều địa phương vượt trội như Quảng Ninh (99,4%), Hà Nội (99,85%). Toàn quốc cắt giảm, đơn giản hóa hàng nghìn TTHC (ví dụ: ngành Tài chính cắt giảm 475 TTHC, tiết kiệm khoảng 28-35 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ). Một số lĩnh vực như Gia Lai rút ngắn trung bình 55% thời gian xử lý. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cải thiện rõ nét, đặc biệt ở hộ tịch, đăng ký kinh doanh và cấp phép xây dựng, góp phần nâng cao môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư.

Song song với đó, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện. Nhiều lĩnh vực có tỷ lệ hài lòng cao như hộ tịch, cư trú, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội và cấp giấy phép xây dựng.

Việc đo lường mức độ hài lòng được thực hiện thông qua khảo sát trực tuyến, đánh giá trực tiếp tại bộ phận một cửa và hệ thống phản ánh kiến nghị. Các kết quả khảo sát được công bố định kỳ, phục vụ công tác theo dõi và điều chỉnh chính sách.

Định hướng cải cách giai đoạn 2026-2030

Tháng 2/2026, Thủ tướng ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và phát triển quản trị dữ liệu.

Một trong những mục tiêu quan trọng là bảo đảm các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, đồng thời nâng cao khả năng khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Chính phủ cũng đặt mục tiêu duy trì mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở mức cao.

Kế hoạch giai đoạn mới tiếp tục nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cải cách thủ tục hành chính trong năm qua diễn ra đồng thời với quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số. Việc cắt giảm thủ tục, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường trách nhiệm giải trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030 cho thấy cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.