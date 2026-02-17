Doanh nghiệp bất động sản phía Nam chuẩn bị gì cho năm mới?

Tăng vốn, hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh thi công

Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 9.978 tỷ đồng thông qua đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP). Doanh nghiệp cũng được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Serenity Phước Hải quy mô hơn 7,3ha tại TPHCM, một trong 6 dự án trọng điểm được triển khai trong năm nay.

Công ty nêu chiến lược giai đoạn 2026-2030 là chuyển trọng tâm sang khai thác chiều sâu các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng tạo dòng tiền bền vững trong trung và dài hạn.

Thị trường bất động sản phía Nam đón nhịp tăng trưởng mới (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Công ty Nhà Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay trên 2.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Giai đoạn 2026-2027 được xác định là thời điểm tăng trưởng mạnh khi công ty triển khai đồng thời 4 dự án tại TPHCM với tổng quỹ đất trên 150ha, dự kiến cung cấp khoảng 6.000 căn hộ, hơn 1.000 căn biệt thự - nhà phố và 60ha đất công nghiệp.

Tập đoàn Novaland đẩy mạnh triển khai loạt dự án sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ tại TPHCM, Đồng Nai... Giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp dự kiến hơn 10.500 sổ hồng sẽ được trao cho cư dân tại các dự án.

Ở phân khúc phát triển khu công nghiệp - công nghệ, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra phía Bắc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân với vốn điều lệ 530 tỷ đồng, trong đó Saigonres sở hữu 64%.

Động thái này nhằm triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo thường niên 2025, dự án có quy mô gần 198 ha tại huyện Phú Bình (cũ), tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.700 tỷ đồng.

Doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng

Theo TS. Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, vùng động lực phía Nam đang đứng trước cơ hội lớn sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Khu vực trung tâm cũ của TPHCM sẽ phát triển theo mô hình công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ; các hoạt động sản xuất quy mô lớn có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc (Bình Dương cũ).

Trong khi đó, dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển được ưu tiên tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nơi có cảng Cái Mép - Thị Vải, một trong những cảng trung chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước.

Với định hướng này, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên kết vùng, mở rộng không gian sống của người dân. Thay vì tập trung tại khu vực trung tâm cũ, xu hướng dịch chuyển sang các đô thị mới, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng cao ngày càng rõ nét.

Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh mới, các nhà phát triển bất động sản cần tập trung vào phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực, phù hợp quy hoạch mới để tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Dương Long Thành - Chủ tịch Thắng Lợi Group - nhận định, doanh nghiệp làm ăn bài bản, minh bạch sẽ tồn tại và phát triển; những đơn vị chộp giật sẽ bị đào thải sau những biến động vừa qua.

Theo ông, vai trò hàng đầu của doanh nghiệp bất động sản là bám sát thị trường, đặc biệt trong bối cảnh thể chế đang dần cởi mở hơn nhằm tạo điều kiện cho ngành phát triển.