Với nhiều bạn trẻ, ký ức Tết tuổi thơ luôn là những mảng màu rực rỡ nhất. Đó là cảm giác mong chờ được mặc quần áo mới, là những phong bao lì xì đỏ thắm, tiếng cười rộn ràng bên mâm cỗ gia đình.

Nhưng khi bước vào giảng đường đại học, đặc biệt là đối với những sinh viên cuối cấp, kỳ nghỉ Tết không còn tách biệt khỏi nhịp sống học tập và công việc. Ngược lại, nó trở thành một phần trong chuỗi chuẩn bị dài cho những bước đi phía trước.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn đi làm thêm trong dịp Tết bởi mức lương cao gấp nhiều lần ngày thường. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ nhu cầu chi tiêu, mà còn là mong muốn tự lập, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Bên cạnh đó là áp lực học tập, những nội dung khóa luận còn dang dở, hạn nộp bài cận kề ngay sau kỳ nghỉ. Ngày Tết của sinh viên năm cuối đã bắt đầu có những thảo luận về tương lai trong bữa cơm đoàn viên.

Tết của người đang dần trưởng thành sẽ nhiều lo toan hơn. Khi sinh viên hiểu hơn những vất vả của cha mẹ, biết tính toán và đặt mục tiêu cho tương lai, Tết sẽ không chỉ là dịp để mong chờ niềm vui, mà còn là cơ hội để tự hỏi mình sẽ cần làm gì khi một năm mới đến.

Sinh viên nói về Tết trong 3 từ

Phan Ngọc Minh - Gia Lợi