Xe sang hết thời, năm mới người giàu thế giới chi tiền cho tài sản vô hình

Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước sang năm mới với nhiều bất định, từ lạm phát, địa chính trị đến chu kỳ tài sản đảo chiều, một câu hỏi đáng chú ý hơn cả dự báo lãi suất hay chứng khoán là người giàu đang thực sự làm gì với tiền của họ?

Để tìm câu trả lời, phóng viên Crystal Mayer đã tham vấn ChatGPT - mô hình AI tổng hợp dữ liệu tiêu dùng và hành vi tài chính toàn cầu. Những phân tích thu được không chỉ phản ánh xu hướng chi tiêu, mà còn cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong định nghĩa về “giàu có” của tầng lớp chiếm tỷ lệ 1%.

Không phải siêu xe hay túi hiệu, dòng tiền của giới thượng lưu năm 2026 đang chảy mạnh vào những "tài sản vô hình (Ảnh: New Trader U).

Trải nghiệm lên ngôi, vật chất lùi bước

Năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ của “nền kinh tế trải nghiệm” trong giới thượng lưu. Nếu trước đây, đẳng cấp được đo bằng bộ sưu tập đồng hồ hay garage siêu xe, thì giờ đây, giá trị nằm ở những trải nghiệm không thể sao chép.

Người giàu sẵn sàng chi đậm cho các chuyến du lịch riêng tư, hành trình được thiết kế riêng, bữa tiệc kín tại những địa điểm giới hạn khách hay kỳ nghỉ tại các khách sạn boutique hạng sang với số phòng cực ít. Đây không đơn thuần là nghỉ dưỡng, mà là cách mua cảm xúc, ký ức và sự kết nối.

Xu hướng này trùng khớp với ghi nhận của tạp chí phong cách sống Resident: du lịch cao cấp đang dịch chuyển từ “check-in” sang “nhập vai”. Khách hàng hạng sang không còn mặn mà với tour trọn gói, mà tìm kiếm chiều sâu văn hóa, trải nghiệm cá nhân hóa và tính độc quyền tuyệt đối.

Thông điệp rất rõ, đó là giới giàu không mua đồ mà họ mua ký ức.

Bất động sản: Từ đầu cơ sang nâng cấp chất lượng sống

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản, nhưng với mục tiêu hoàn toàn khác. Người giàu không còn mua nhà chủ yếu để lướt sóng hay chờ tăng giá. Thay vào đó, họ coi bất động sản là nơi trú ẩn an toàn và công cụ bảo toàn tài sản dài hạn.

Báo cáo The Trend Report 2026 của Coldwell Banker Global Luxury cho thấy, năm 2025, phân khúc bất động sản cao cấp tại Mỹ tăng gần 3%, cao hơn đáng kể so với mức 1,7% của thị trường nhà ở đại chúng.

Quan trọng hơn, giới siêu giàu sẵn sàng chi thêm hàng triệu USD để cải tạo, đầu tư cải tạo nhà ở theo hướng không gian sống chăm sóc sức khỏe, tích hợp nghỉ dưỡng và phục hồi năng lượng ngay tại gia như phòng tập riêng, không gian thiền, công nghệ lọc không khí - nước, an ninh đa lớp, tự động hóa toàn diện. Trong bối cảnh thế giới nhiều rủi ro, ngôi nhà trở thành “pháo đài” giúp họ kiểm soát cuộc sống và nhịp sinh hoạt của chính mình.

Sức khỏe - xa xỉ phẩm đắt giá nhất

Dự báo đáng chú ý nhất từ ChatGPT nằm ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm nay, sức khỏe được xem là dạng xa xỉ tối thượng của giới nhà giàu.

Chi tiêu không còn dừng ở thẻ gym hay thực phẩm chức năng mà mở rộng sang các chương trình y tế cá nhân hóa, y học dự phòng, chẩn đoán sớm và các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp. Các dịch vụ kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh đang trở thành danh mục chi tiêu phổ biến.

Theo Global Private Banker, trong khi giá nhiều hàng hóa xa xỉ truyền thống giảm khoảng 2%, thì chi phí cho các liệu pháp chẩn đoán chuyên sâu và y học cá nhân hóa vẫn tăng mạnh, và được giới thượng lưu chấp nhận không do dự.

Lý do rất thực tế, đó là tài sản lớn nhất không phải tiền mà là thời gian khỏe mạnh để hưởng thụ số tiền đó.

Sang trọng mới: Thông minh, bền vững và kín đáo (Ảnh: Shutterstock).

Khái niệm xa xỉ cũng đang được định nghĩa lại. Hàng hiệu không biến mất, nhưng tăng trưởng chậm và phân hóa mạnh. Những sản phẩm phô trương logo dần nhường chỗ cho các lựa chọn tinh tế hơn.

Giới giàu ưu tiên sản phẩm bền vững như kim cương nuôi cấy, thời trang thân thiện môi trường, thiết bị công nghệ đeo thông minh theo dõi sức khỏe, hay các giải pháp nhà thông minh tối ưu năng lượng. Sự sang trọng giờ đây không cần ồn ào, mà phải hữu ích và lâu dài.

Bài học cho nhà đầu tư cá nhân

Bức tranh chi tiêu của giới siêu giàu năm nay cho thấy tiền đang được dùng để mua chất lượng sống, chứ không chỉ tích lũy tài sản. Sự dịch chuyển từ sở hữu sang trải nghiệm, từ đầu cơ sang nâng cấp không gian sống, từ mua sắm sang đầu tư sức khỏe là những gợi ý đáng suy ngẫm cho bất kỳ ai.

Dù bạn có thuộc nhóm 1% hay không, việc ưu tiên sức khỏe, tri thức, môi trường sống và trải nghiệm tinh thần vẫn là chiến lược “lãi” nhất trong dài hạn. Như các chuyên gia và AI cùng đồng thuận rằng sự giàu có trong tương lai sẽ được đo bằng những giá trị vô hình mà bạn nắm giữ.