Pháo hoa rực sáng bầu trời khắp trên cả nước, chào đón năm mới Bính Ngọ

Đúng 0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời TPHCM, chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm. Sự kết hợp đan xen giữa pháo tầm cao và tầm thấp hứa hẹn tạo nên hiệu ứng nhiều lớp, mang đến màn trình diễn ánh sáng đồng bộ và ấn tượng trên bầu trời trung tâm TPHCM.

Hàng chục nghìn người tập trung đông kín bến Bạch Đăng bên bờ sông Sài Gòn theo dõi màn pháo hoa đêm giao thừa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Toà nhà Trung tâm tài chính Quốc tế Saigon Maria IFC (phường Sài Gòn) năm nay trở thành tâm điểm với màn pháo hoa 4.000 quả, bắn cả trên đỉnh toà nhà và hoả thuật xoay quanh các tầng cao (Ảnh: Hoàng Hướng - Khoa Nguyễn).

Tại Hà Nội, hàng vạn người dân và du khách đã tập trung quanh khu vực Hồ Gươm, hồ Tây, công viên Thống Nhất… để chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa nhiều màu sắc nối tiếp nhau bung nở trên bầu trời đêm giao thừa (Ảnh: Mạnh Quân)

Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước hồ Gươm, hòa cùng tiếng reo vui, những lời chúc mừng năm mới tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, ấm áp trong lòng mỗi người (Ảnh: Hải Long).

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời hồ 7 mẫu Công viên Thống Nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Hà Nội, thành phố tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân Thủ đô (Ảnh: Hải Long).

Hình ảnh pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại cố đô Huế (Ảnh: Đình Hoàng).

Không khí đón năm mới vô cùng sôi động ở khắp các tỉnh thành, nơi các điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp thu hút đông đảo người dân (Ảnh: Trịnh Nguyễn).