CSGT TPHCM đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an), lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Theo đại diện Phòng PC08, đợt ra quân nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới, thời điểm có người dân tham gia giao thông đông, nhiều hoạt động vui chơi, gặp mặt, chúc Tết diễn ra.

Lực lượng CSGT TPHCM sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10h ngày 17/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng CSGT sẽ bố trí các tổ công tác tại những tuyến đường trung tâm, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm vui chơi, ăn uống tập trung đông người để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Việc kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, có ghi hình theo quy định.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác cũng kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Một số hành vi không cố ý, không nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông có thể được lực lượng chức năng cảnh cáo, nhắc nhở nhằm tạo điều kiện cho bà con vui xuân đón Tết.

PC08 khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chủ động lựa chọn phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân đưa về để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.