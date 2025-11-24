Thủ phủ nho của cả nước cắt bỏ hàng tấn nho vụ Tết sau trận lũ lịch sử

Cơn lũ lớn nhất trong 22 năm qua đã càn quét vùng hạ lưu sông Dinh Phan Rang (Ninh Thuận cũ), nhấn chìm hàng trăm ha cây trồng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Khi nước lũ rút đi, khung cảnh tan hoang hiện rõ, để lại những vườn cây xơ xác, chỉ còn trơ lại giàn trồng.

Anh Tống Minh Hoàng, một nông dân tại địa phương, không khỏi đau xót khi phải tự tay cắt bỏ khoảng một tấn nho mẫu đơn đang vào vụ Tết trên ba cánh đồng rộng 1ha của mình. Vườn nho của anh gần như mất trắng, chỉ còn 7 sào nho bị suy kiệt, cần nhiều thời gian để phục hồi.

Nho mẫu đơn là loại cây trồng có giá trị cao, hiện được bán với giá khoảng 250.000 đồng/kg. Cùng với 1ha táo xanh đang cho trái cũng bị chết sau đợt lũ, tổng thiệt hại sơ bộ của anh Minh Hoàng ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Trưa 24/11, gia đình anh Hoàng tập trung lau dọn các chai, lọ đựng rượu nho bị ngập trong nước lũ.

Dọc các tuyến đường ven sông Dinh Phan Rang, hình ảnh người dân ra đồng, cày xới lại đất để trồng lại các giàn nho đã chết không còn xa lạ.

Nước lũ dâng quá nhanh khiến ông Nguyễn Ngọc Trí (55 tuổi) chỉ kịp cùng vợ con chạy lên ngôi chùa gần nhà để trú tránh. Sáng 24/11, ông Trí thuê nhân công phơi số lúa còn lại sau lũ. Trong nhà ông vẫn còn 20 tấn lúa và 4 tấn gạo không kịp di dời khi nước tràn vào.

Lũ quét cũng làm đổ sập bức tường nhà bà Nguyễn Thị Lê. Trở về sau những ngày trú tạm tại ngôi trường gần nhà, bà Lê lặng lẽ phơi lại từng bộ quần áo, từng tấm chăn mền còn sót lại sau dòng nước dữ.

Chạy lũ trong đêm, bà Mai chỉ kịp mang theo tài sản mà bà trân quý nhất: tấm bằng Tổ quốc ghi công của người cậu ruột. Ngày 24/11, khi điện nước đã được khôi phục, bà trở về dọn dẹp nhà cửa, nhẹ nhàng lau sạch lớp bùn bám trên tấm bằng, bắt đầu nối lại nhịp sống thường nhật.

Các khu chợ ở các thôn bị cô lập đã hoạt động lại bình thường nhưng đa phần vắng khách do người dân vẫn chưa đi lại nhộn nhịp.

Bà Lệ kiểm kê lại hàng hóa, giày dép còn sót lại.

“Hôm nước vào, tôi chỉ biết lo chạy, dép giày trôi bao nhiêu cũng không đếm nổi. Nhưng còn người là còn tất cả, và so với một số tỉnh miền ngoài, chúng tôi vẫn may mắn hơn nhiều”, bà Lệ chia sẻ, giọng trầm ấm nhưng đầy nghị lực.

Trưa 24/11, ông Năm (thôn Phước Khánh) cùng con trai vận chuyển đàn dê về nhà sau nhiều ngày gửi tạm ở bệnh viện lao và bệnh phổi Ninh Thuận.

Nhiều ngày bị cô lập, đàn dê của ông Năm trông xơ xác vì không thể được cho ăn tại bệnh viện.

“Nhưng dù sao tụi nó vẫn còn sống. Nhờ gửi ở bệnh viện, chứ để ở nhà, tôi cũng không biết chúng có sống nổi không khi nước ngập gần tới nóc nhà”, ông Năm chia sẻ.

Người dân tại các khu vực ngập nặng cơ bản đã dọn dẹp xong, ổn định nhà cửa.

Ngày 24/11, học sinh ở Phan Rang cũng đi học trở lại sau gần 1 tuần nghỉ học vì mưa lũ.