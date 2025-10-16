Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng với Đảng bộ và nhân dân thủ đô

Sáng 16/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc và dự kiến có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc.

Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng tham quan triển lãm tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các đại biểu tham dự Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 2 từ phải qua) và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 3 từ phải qua) tham dự Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội.

Tham dự đại hội có 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội tham dự đại hội.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ gồm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Ảnh: Ban Tổ chức.