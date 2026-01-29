Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam

Chiều 29/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngày 29-30/1, trên cương vị đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, có chuyến thăm Việt Nam.

Chuyến thăm của ông Lưu Hải Tinh nhằm chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Tô Lâm, về việc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tái đắc cử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc tốt đẹp, Việt Nam đã vinh dự được đón tiếp các đoàn khách của các nước đến chia vui.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia Men Sam An (đại diện của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen) cũng đã đến thăm Việt Nam để chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tất cả các cuộc gặp gỡ và điện đàm, lãnh đạo cấp cao các nước đã nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử.

Đến nay, Đại hội XIV của Đảng đã nhận được 925 điện mừng và thông điệp từ các chính Đảng, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương trên thế giới, cũng như các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

"Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm của bạn bè quốc tế, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới", bà Hằng nói.

Nhân dịp này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội, Việt Nam và phóng viên trong nước, quốc tế đã dành sự quan tâm và đồng hành cùng Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.