Nhân dân góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên VNeID

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi họp báo quốc tế công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII, Trung ương đã họp và quyết định nhiều công việc quan trọng, trong đó có việc thông qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá, đây là nội dung xương sống, liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn liền với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo ông Lại Xuân Môn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII cũng khẳng định quá trình xây dựng, chuẩn bị văn kiện được thực hiện công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần; cùng với đó là thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII cũng đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược và các đột phá trong điều kiện mới về thể chế, hạ tầng và nhân lực; đồng thời làm rõ các nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh,...

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội và thông báo thời gian lấy ý kiến nhân dân.

Cụ thể: Thứ nhất dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có tiêu đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030: tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội."

Thứ hai, dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Thứ ba, dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11.

Về hình thức lấy ý kiến, ông Lại Xuân Môn cho biết được thực hiện thông qua 3 hình thức: Tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VNeID và thông qua thư.

Ông đánh giá, việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó là củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.