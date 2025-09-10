Lễ đón Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett đã có mặt tại Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12/9.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự kiện khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Quốc thiều Việt Nam và Australia vang lên trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng các thành viên trong đoàn đại biểu, quan chức hai nước trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn thể hiện chính sách của Australia về nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Toàn quyền Australia duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Samantha Joy Mostyn sinh năm 1965, từng là một nữ doanh nhân và nhà hoạt động. Kể từ ngày 1/7/2024, bà Sam Mostyn giữ chức vụ Toàn quyền thứ 28 của Australia.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Toàn quyền Australia và Phu quân chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch.

Hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm giữa Việt Nam và Australia.

Hiện tại, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên cũng tích cực mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản của nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến, ngoài hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Toàn quyền Australia Sam Mostyn sẽ có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Toàn quyền sẽ gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025, dự khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam, tới thăm và làm việc tại TPHCM.