Phố Tây Bùi Viện thành “biển nước” giữa đêm mưa lớn ở trung tâm TPHCM

Tối 4/11, cơn mưa lớn kéo dài bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TPHCM, khiến nhiều tuyến đường như: Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo..., lênh láng nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành), vốn là điểm đến sôi động về đêm, đã trở nên vắng vẻ lạ thường. Nước đen kịt tràn lênh láng trên đường, nhiều du khách phải lội bì bõm.

Một đoạn đường trên phố Bùi Viện bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn và đặt biển cảnh báo, hạn chế phương tiện di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Đến gần 1h, nước vẫn chưa rút, nhiều người dân đội áo mưa, lội bì bõm trở về nhà trong đêm.

Phố Tây Bùi Viện, thường ngày nhộn nhịp, nay chỉ còn tiếng mưa xối xả và ánh đèn phản chiếu lấp loáng trên mặt đường ngập nước.

Chị Hải Yến, một người dân địa phương, chia sẻ: "Mọi năm chỉ có một lần mưa lớn ngập đoạn đường này. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nước ngập đến mức xe chết máy".

Nhiều du khách gặp khó khăn khi lội nước để bắt taxi, lúng túng giữa dòng xe chen chúc trong đêm mưa.

Tại đoạn giao giữa đường Nguyễn Công Trứ với đường Cống Quỳnh mực nước ngập cũng lên đến gần đầu gối, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Trên đường Nguyễn Cư Trinh (phường Bến Thành), nhiều cành cây và rác thải bị "sóng đánh" tràn lan trên mặt đường.

Bà Thu Hương bày tỏ: "Chưa bao giờ tôi thấy mưa đêm lại dai đến vậy, cứ tưởng TPHCM không bị ảnh hưởng của bão. Bình thường phố Tây mưa lớn nước cũng ngập như vậy".

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lượng mưa trong đêm 4/11 tại TPHCM phổ biến từ 50-90mm, có nơi vượt 100mm. Nguyên nhân được xác định là do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, nối với cơn bão Kalmaegi ở phía Đông Philippines, gây mưa dông diện rộng trên khu vực Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến ngày 7/11, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với tổng lượng mưa có thể vượt 130mm. Người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông, đồng thời cảnh giác nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và ven sông rạch.