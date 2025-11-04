Dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Kalmaegi gây mưa lớn ở TPHCM

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 4/11 đến 6/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 130mm.

Mưa lớn kéo dài do khối áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Cùng lúc, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ, nối với bão Kalmaegi ở phía Đông Philippines và vùng áp thấp giữa Biển Đông đang di chuyển về phía Tây, tiếp tục gây thời tiết xấu tại khu vực Nam Bộ.

Dự báo từ 4/11 đến ngày 6/11, TPHCM có mưa lớn trên diện rộng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo đến ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Cường độ bão mạnh nhất khi di chuyển đến đặc khu Trường Sa có thể trên cấp 12, giật trên cấp 15; sau đó nhiều khả năng sẽ di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ.

Khi bão vào Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Bắc Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1-2,5m, biển có lúc động nhẹ. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, sóng cao 0,5-1,5m.

Trên cả hai vùng biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Thời tiết TPHCM mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều, tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đến ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta, với vùng trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Mưa lớn kết hợp triều cường, vùng trũng thấp ở TPHCM có nguy cơ ngập úng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại khu vực Nam Bộ và TPHCM, đợt mưa những ngày tới có thể kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình giao thông, hạ tầng đô thị.

Tại những khu vực có khả năng tiêu thoát nước kém, mưa lớn có thể gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, những ngày đầu tháng 11, triều cường ở hạ lưu sông Sài Gòn đang có xu hướng dâng nhanh, đỉnh triều dự kiến xuất hiện từ ngày 6 đến 7/11. Cụ thể, mực nước đỉnh triều dự báo tại trạm Phú An là 1,70-1,71m; Nhà Bè là 1,71-1,75m; Thủ Dầu Một là 1,83m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển vào giờ triều cường đạt đỉnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chuyên gia Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn trong đợt triều cường này sẽ ở cấp độ 2.

"Người dân TPHCM cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Nếu không có việc cần thiết, người dân hạn chế di chuyển vào giờ triều cường đạt đỉnh, chủ động kê cao đồ đạc, gia cố nhà cửa để tránh nước tràn vào", ông Quyết khuyến cáo.

Nhằm chủ động ứng phó bão Kalmaegi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trực ban 24/24h, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Các đơn vị thoát nước, cây xanh, điện lực được yêu cầu vận hành hiệu quả, xử lý nhanh sự cố ngập và cây ngã đổ. Đồng thời, hoạt động tàu du lịch phải tạm ngưng khi thời tiết nguy hiểm.