VPBank ra mắt thẻ tín dụng S Rewards Mastercard, hoàn Shopee xu tới 12%

Người dùng được hoàn Shopee xu cao nhất thị trường, lên đến 12%, mở thẻ hoàn toàn trực tuyến với thời gian đăng ký chỉ khoảng 10 phút và thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày.

Chủ thẻ S Rewards Mastercard được hưởng nhiều đặc quyền khác trong hệ sinh thái chương trình khuyến mãi của VPBank (Ảnh: VPBank).

Thẻ tín dụng VPBank S Rewards Mastercard tập trung vào các nhu cầu chi tiêu phổ biến hiện nay như mua sắm online, đặt đồ ăn và tiêu dùng hàng ngày.

Với mỗi giao dịch thanh toán tại Shopee và Shopee Food, khách hàng được hoàn Shopee xu với tỷ lệ lên tới 12% (tối đa 400.000 Shopee xu/tháng); đồng thời hoàn Shopee xu 4% giao dịch tại ăn uống, siêu thị, di chuyển (tối đa 200.000 Shopee xu/tháng). Mỗi khi chi tiêu qua thẻ, khách hàng sẽ tích lũy Shopee xu về tài khoản để sử dụng cho các lần mua sắm sau, gia tăng giá trị tiết kiệm.

Bên cạnh ưu đãi hoàn xu hậu hĩnh, chủ thẻ mới còn nhận ngay e-Voucher 300.000 đồng như món quà chào mừng khi hoàn thành kích hoạt và chi tiêu thẻ theo điều kiện của VPBank.

Đồng thời, VPBank dành tặng gói ShopeeVIP 12 tháng miễn phí, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ freemium (Mô hình miễn phí kèm trả phí) của Shopee và tận hưởng thêm nhiều mã khuyến mãi giá trị cao hơn thông thường. VPBank S Rewards Mastercard cũng được áp dụng miễn phí phí phát hành thẻ, tạo thuận lợi tối đa cho “tín đồ” Shopee tiếp cận thẻ tín dụng ưu việt.

S Rewards Mastercard mở ra cơ hội tiếp cận tệp hơn 40 triệu người dùng Shopee tại Việt Nam (Ảnh: VPBank).

Ngoài ưu đãi hoàn tiền cho mua sắm online, chủ thẻ S Rewards Mastercard cũng được hưởng nhiều đặc quyền khác trong hệ sinh thái chương trình khuyến mãi của VPBank, bao gồm ưu đãi “VPBank Day” vào ngày 15 hàng tháng với các khuyến mãi giảm giá, hoàn tiền tại nhiều đối tác trên toàn quốc.

Điểm nổi bật của VPBank S Rewards Mastercard nằm ở trải nghiệm mở thẻ và sử dụng. Toàn bộ quy trình đăng ký chỉ 10 phút, được thực hiện trực tuyến trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO, giúp khách hàng dễ dàng hoàn tất thủ tục mà không cần đến quầy giao dịch.

Sau khi đăng ký, khách hàng có thể sử dụng thẻ gần như ngay lập tức thông qua các phương thức thanh toán số. Việc đơn giản hóa quy trình mở thẻ giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận thẻ tín dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình bận rộn.

Bên cạnh các ưu đãi mua sắm, thẻ VPBank S Rewards Mastercard áp dụng thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý dòng tiền, đặc biệt trong các giai đoạn chi tiêu cao điểm như dịp Tết sắp tới. Chính sách miễn phí thường niên theo điều kiện chi tiêu cũng giúp giảm chi phí sử dụng thẻ trong dài hạn.

Đại diện VPBank cho biết việc ra mắt S Rewards Mastercard mở ra cơ hội tiếp cận tệp hơn 40 triệu người dùng Shopee tại Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để VPBank mở rộng độ phủ sản phẩm thẻ tín dụng, đồng thời khai thác tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ nhóm khách hàng có hành vi tiêu dùng số rõ nét.

“VPBank S Rewards Mastercard được phát triển dựa trên sự thấu hiểu hành vi chi tiêu thực tế của khách hàng. Chúng tôi tập trung vào những giá trị thiết thực như hoàn xu cao, trải nghiệm mở thẻ nhanh và khả năng sử dụng linh hoạt, qua đó mang đến một sản phẩm thẻ phù hợp với phân khúc khách hàng đại chúng có nhu cầu chi tiêu thường xuyên trên các nền tảng số.

Song song đó, VPBank tiếp tục mở rộng trụ cột Thẻ Shopping với sự ra mắt của Thẻ S Rewards Mastercard, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái thẻ và mang đến thêm lựa chọn tối ưu cho khách hàng yêu thích mua sắm trực tuyến”, đại diện VPBank chia sẻ.

S Rewards Mastercard tiếp tục đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng sở hữu danh mục thẻ tín dụng và thẻ đa năng đa dạng trên thị trường, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng với các nhu cầu và phong cách sống khác nhau.

Việc ra mắt VPBank S Rewards Mastercard tiếp tục khẳng định định hướng cá nhân hóa sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái thẻ của VPBank trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

