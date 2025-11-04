Mưa trắng trời đêm ở TPHCM trước giờ bão Kalmaegi vào Biển Đông

21h15 ngày 4/11, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM. Nhiều khu vực như phường Bình Thới, Hòa Bình, Bảy Hiền, Phú Thọ… mưa nặng hạt. Mưa lớn khiến nhiều người lái xe trên đường trong đêm gặp khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 21h15, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều khu vực thuộc TPHCM như: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Hải, Cần Giờ, Tân Hưng, An Khánh, Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, Tam Bình, Long Bình, Linh Xuân, Dĩ An…

Mưa nặng hạt tại khu vực phường Hòa Bình, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, dông, sét lan rộng ra toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn của các địa phương nói trên, sau đó có thể mở rộng sang khu vực lân cận như phường Sài Gòn, Tân Phú, Thới An, An Hòa...

Lượng mưa phổ biến 10-70mm, có nơi vượt 90mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s). Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Theo cơ quan khí tượng, hình thế gây mưa là do áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh, nối với cơn bão Kalmaegi ở phía Đông Philippines, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa dông phát triển trên khu vực Nam Bộ.

Mưa lớn ở TPHCM khiến người dân lái xe trên đường gặp khó khăn (Ảnh: An Huy).

Từ 1h ngày 5/11 đến 1h ngày 7/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi trên 130mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TPHCM, tổng lượng mưa từ 1h ngày 7/11 đến 1h ngày 8/11 phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 8/11, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo đề phòng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.