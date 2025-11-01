Nhiều người lội nước dự tiệc sau cơn mưa lớn ở TPHCM

Tại đường Bà Triệu (xã Hóc Môn), nước ngập hơn nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Một số người đi đường phải xuống xe, dắt bộ qua các điểm ngập.

Trong khi đó, tại đường DD5, khu dân cư An Sương (phường Đông Hưng Thuận), một rạp tiệc thôi nôi được dựng ven đường bị nước tràn vào. Nhiều khách phải xắn quần, lội nước đến dự tiệc.

“Mưa lớn khiến buổi tiệc bị gián đoạn. Khoảng 30 phút sau, nước rút, buổi tiệc tiếp tục diễn ra, khách ngồi kín các bàn”, một vị khách chia sẻ.

Nhiều người xắn quần, lội nước dự tiệc ở phường Đông Hưng Thuận (Ảnh: Trường Nguyên).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 18h30 ngày 1/11, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy vùng mây dông đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực như phường: Phú Định, Tân Hưng, Tân Tạo, Cát Lái, Bình Trị Đông, An Khánh, Đông Hưng Thuận…

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 15-50mm, có nơi trên 60mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s). Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ.