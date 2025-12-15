Phạt nặng nhiều tài xế che dán biển số để "né" camera AI ở Hà Nội

Sáng 15/12, bước sang ngày thứ 3 gần 2.000 camera AI hoạt động tại Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (một trong những nút giao thông lớn nhất thủ đô), đa số người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Mặc dù trong giờ cao điểm buổi sáng, có rất đông lượng phương tiện đổ về nút giao này, tuy nhiên người điều khiển ô tô, xe máy dừng chờ đúng vạch, không còn tình trạng chen lấn hoặc cố tình đứng vượt lên trước vạch như trước đây.

Theo cảnh sát, ngoài việc hệ thống camera AI tự động ghi nhận những trường hợp vi phạm, hệ thống cũng đưa ra những cảnh báo về các trường hợp vi phạm như: chở hàng hóa cồng kềnh, che dán biển số...

Với các trường hợp vi phạm nêu trên, Trung tâm điều khiển giao thông đã thông tin hình ảnh của người vi phạm đến Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đang làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, để cán bộ CSGT dừng, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Lúc 8h, cảnh sát phát hiện chị N.H.N. (SN 1984, trú tại Hà Nội) vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại nên đã dừng xe để xử lý.

Tại chốt CSGT, chị N. cho biết do có cuộc gọi công việc gấp nên chị đã vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Với vi phạm trên, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Hay như trường hợp của tài xế xe ôm công nghệ T.Đ.C. (SN 1967, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 30Z6-65.xx, đã bị tổ CSGT phát hiện dùng khẩu trang để che biển số.

"Sáng nay tôi dừng xe ở vỉa hè để ăn sáng, chắc có ai đó đã nghịch rồi treo khẩu trang lên biển số xe tôi. Tôi xin hứa là không che dán biển số, mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", ông C. nói nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tổ CSGT sau đó đã tuyên truyền, nhắc nhở với ông T.Đ.C. và yêu cầu nam tài xế không tái phạm với hành vi che biển kiểm soát để né tránh phạt nguội.

Quá trình xử lý vi phạm, CSGT luôn sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Vi phạm lỗi tương tự, anh V.X.T. (SN 1972, trú tại Ninh Bình) cho biết, bản thân thường xuyên phải mang thang đi làm nên vô tình để thang cà xước biển số.

"Sau lần bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe này tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm", tài xế P.V.H. trình bày.

Các tài xế vi phạm nêu nhiều lý do để giải thích cho hành vi của mình, nhưng đều thừa nhận che biển kiểm soát vì lo ngại phạt nguội.

Cũng trong sáng nay, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt thêm 3 trường hợp điều khiển xe máy đi lên vỉa hè.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng tổ công tác cho biết từ khi áp dụng hệ thống camera AI, tình trạng ùn tắc tại các ngã tư giảm đáng kể, đồng thời ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng cao.

"Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp cố tình né tránh hệ thống camera AI phạt nguội bằng việc che, dán biển kiểm soát. Để tăng cường hiệu quả của hệ thống, đơn vị sẽ siết chặt cả việc xử phạt trực tiếp các trường hợp vi phạm này, sẽ không có việc che dán biển số hòng né phạt nguội", Trung tá Việt Anh nói.