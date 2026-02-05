Tài xế bị phạt 7 triệu đồng vì không nhường đường xe ưu tiên

Chiều 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 thuộc đơn vị vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.H. (SN 1988, trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô nhưng không nhường đường cho xe ưu tiên.

Với vi phạm nêu trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe tải không chịu nhường đường cho xe ưu tiên đang đi phía sau (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 8h50 ngày 5/2, tại Km221 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội), lực lượng CSGT phát hiện tài xế N.V.H. điều khiển ô tô biển kiểm soát 21H-015.xx, có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội 1 Cục CSGT đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

Cục CSGT khuyến cáo, khi phát hiện xe ưu tiên (xe cứu thương, xe chữa cháy, xe công an, xe quân sự… đang làm nhiệm vụ khẩn cấp) có bật còi, đèn tín hiệu ưu tiên, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, quan sát và chủ động nhường đường.

"Tuyệt đối không cố tình cản trở, không tăng tốc hoặc di chuyển gây nguy hiểm cho xe ưu tiên và các phương tiện khác", đại diện Cục CSGT lưu ý.

Theo nhà chức trách, việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn thể hiện ý thức văn hóa giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng.