"Thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc" là thông tin sai sự thật

Tối 5/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chính thức lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội "vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh".

Qua xác minh, nhà chức trách khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Theo cảnh sát, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”.

Các bài viết đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Các bài viết còn mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc của cán bộ CSGT, nguyên nhân vụ tai nạn và đính kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, tạo cảm giác như sự việc vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, Phòng CSGT cho biết những thông tin đó hoàn toàn thất thiệt.

"Hình ảnh và nội dung được sử dụng thực chất liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống đưa tin đầy đủ tại thời điểm xảy ra", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc các cá nhân cố tình “đào lại” thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian sự việc và khẳng định sự việc vừa xảy ra vào dịp đầu năm 2026 là hành vi câu view, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP Hà Nội đang làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.