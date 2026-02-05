Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028
(Dân trí) - HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử từ nay đến 31/12/2028 nhằm tri ân du khách, quảng bá di sản và thúc đẩy phát triển du lịch.
Ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh, điều chỉnh các quy định ban hành năm 2017 về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí.
Theo nghị quyết, tỉnh miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2028.
Chính sách nhằm tri ân các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản.
Việc miễn phí cũng góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tôn vinh niềm tự hào dân tộc và tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ qua các địa danh lịch sử.
Theo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan còn là cơ sở phục vụ lập quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, góp phần kích cầu du lịch hằng năm và gia tăng lượng khách đến với Di sản văn hóa thế giới.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 vào tháng 7/2025.
Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, có phạm vi trải rộng trên địa bàn ba tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Hiện phí tham quan Yên Tử là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.