Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028

Ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh, điều chỉnh các quy định ban hành năm 2017 về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí.

Theo nghị quyết, tỉnh miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2028.

Chùa Đồng nằm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Ảnh: Đ.X.).

Chính sách nhằm tri ân các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản.

Việc miễn phí cũng góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tôn vinh niềm tự hào dân tộc và tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ qua các địa danh lịch sử.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan còn là cơ sở phục vụ lập quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, góp phần kích cầu du lịch hằng năm và gia tăng lượng khách đến với Di sản văn hóa thế giới.