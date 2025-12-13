Cận cảnh trung tâm "đầu não" của hệ thống 1.837 camera AI tại Hà Nội

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (ở số 54 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trung tâm này được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Bên trong trung tâm "đầu não" của hệ thống 1.837 camera AI tại Hà Nội (Video: Trần Thanh - Phạm Tiến).

Nhà chức trách cho biết đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera AI được lắp đặt trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, hệ thống camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại, có độ phân giải cao 8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày, hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ngoài ra, hệ thống cũng tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Trong ảnh là một phương tiện vi phạm bị camera AI phát hiện.

Camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại, khả năng zoom cận cảnh các hành vi vi phạm từ rất xa.

Nhà chức trách cho biết, trung tâm mới đã thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.

So với hệ thống cũ, hệ thống đèn tín hiệu giao thông mới (ứng dụng công nghệ AI) đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút giao.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ tháng 12 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Theo Trung tá Long, so với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác điều hành, giám sát và xử lý vi phạm. Cụ thể, camera AI có thể tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, kết nối và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực để giảm ùn tắc; đồng thời phát hiện, ghi nhận, truyền dữ liệu vi phạm về trung tâm chỉ huy một cách chính xác, nhanh chóng", Trung tá Long cho hay.