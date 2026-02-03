Camera AI "không nghỉ Tết", xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ mùng 1

Chiều 3/2, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đưa ra những khuyến cáo với các tài xế trước khi bước vào đợt cao điểm đi lại Tết Bính Ngọ.

Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

“Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về”, vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Xử lý nồng độ cồn ngay từ Mùng 1 Tết, camera AI “không nghỉ”

Cục CSGT cho biết, theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết ngày 22/2), lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Từ 10h ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điểm ùn ứ”, vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cảnh sát cho biết sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Theo Cục CSGT, các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Đặc biệt, từ 10h ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

“Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ hay ngày Tết”, vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh, hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và các trục của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ trong dịp Tết, trong đó có cả hệ thống camera AI mới được triển khai.

“Camera AI không ngủ và hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định”, vị đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Tuyệt đối không dừng giữa đường cao tốc

Cục CSGT cho biết, trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe. Đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp. Tránh đi vào những giờ cao điểm (7h-8h30 và 16h30-19h) các ngày liền kề trước và sau kỳ nghỉ, bởi đây là thời điểm lượng xe tăng vọt cùng một thời điểm.

Nếu di chuyển bằng phương tiện vận tải công cộng, các tài xế cần trực tiếp vào bến xe hoặc những điểm đón trả khách được quy định, không bắt xe dọc đường.

Cảnh sát lưu ý người dân cần tìm hiểu kỹ về lộ trình di chuyển, tránh việc đi quá nút giao cao tốc khiến lái xe phải đi thêm một chặng đường rất dài mới có lối thoát ra.

CSGT tuần tra trên đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

“Việc cố tình đi lùi hoặc đi ngược chiều sẽ bị xử lý nặng”, vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo cảnh sát, khi phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên đường (đặc biệt là đường cao tốc), việc đầu tiên các tài xế cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... để thu hút sự chú ý của các lái xe khác.

Cụ thể, các tài xế nên đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm cách xe tối thiểu 150m và nếu có thể, hãy xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barie di động, để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố.

"Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, gây mất an toàn giao thông. Với những vụ va chạm nhẹ nhưng các bên vẫn cố ý tranh cãi giữa đường, cản trở giao thông khiến giao thông ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng sẽ xem xét xử lý.

"Khi gặp ùn tắc, lái xe cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tuyệt đối không tự ý đi vào làn khẩn cấp để vượt lên. Chính từ thái độ, hành vi ứng xử chưa phù hợp có thể dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng”, vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Đường dây nóng của Cục CSGT sẽ ứng trực 24/7 trong dịp Tết, sẵn sàng xử lý khi người dân phản ánh các tình huống trên cao tốc như xe khách nhồi nhét, xe gặp sự cố, tai nạn… Số điện thoại đường dây nóng: 19008099.