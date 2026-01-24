Camera AI bắt lỗi gần 300 trường hợp lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Ngày 24/1, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả sau một tháng triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND TP Hà Nội về giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thủ đô.

Theo đó, sau khi triển khai, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh tranh thủ thời điểm không có lực lượng chức năng trên tuyến để vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Không còn tình trạng vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đã ban hành hướng dẫn các đơn vị xử lý vi phạm hành chính theo hình thức phạt nguội đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Đây được đánh giá là giải pháp góp phần tháo “nghẽn”, giúp việc xử lý đồng bộ, minh bạch, hiệu quả hơn.

Việc tăng cường phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát, tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường đã nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Sau một tuần triển khai, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao Công an cấp xã xác minh, xử lý gần 848 trường hợp đủ căn cứ vi phạm. Trong đó, 269 trường hợp được phát hiện qua phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ (camera AI) và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Toàn bộ hình ảnh đủ căn cứ phạt nguội đã được chuyển đến công an xã, phường để xử lý theo quy định.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực phường Phú La (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực tế ghi nhận, trên một số tuyến phố, tình trạng vi phạm giảm rõ rệt, như không còn họp chợ cóc gây ùn tắc, xả rác tại phố Cầu Mới (phường Đống Đa); giảm tình trạng ô tô đỗ sai quy định trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình); hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ăn uống tại phố Lê Đại Hành (phường Hai Bà Trưng).

Công an TP Hà Nội cũng tổ chức thí điểm 2 trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 21/1, Công an thành phố tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn Công an cấp xã kết nối, chia sẻ camera sẵn có trên địa bàn, hướng tới mục tiêu duy trì trật tự đô thị “không điểm dừng, không điểm nghẽn”.